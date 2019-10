DISTANCIA

Tapellara 1981. Aldo Pantino era un joven integro que no tenía ambiciones desmedidas, ni egoísmo, sus propios compañeros lo elogiaban por esa virtud. Extrañamente algo le sucedió que misteriosamente de un día para otro dejó de salir, y ya no volvió a juntarse con ellos en los escalones de la plaza en las últimas horas de la tarde o a primeras de la noche, como lo hacían a diario. Sus compañeros comenzaron a preocuparse y lógicamente cada uno hizo sus propias conjeturas y hasta se formó como una cadena de supuestos e hipótesis sobre sucesos irreales. Algunos proponían ir hasta la casa de Aldo, pero la mayoría respetaron la voluntad de su padre, que un día les había dicho que era mejor no visitarlo ante el delicado estado de salud de su madre. Y en verdad, nadie supo después si su alejamiento se debió a eso, a la delicada enfermedad de su madre que la tenía postrada durante tanto tiempo. Ellos siguieron juntándose en la plaza todos los días y luego de una estricta y rigurosa colecta donde cada uno vaciaba sus bolsillos y ponía todo lo que tenía, se iban al bar “El satélite” a jugar al billar y a tomar unos tragos. Siempre sobrevolaba como tema de conversación, la ausencia de Aldo, pero con el pasar del tiempo se fueron olvidando de él.

Año 2001. Aldo había cambiado mucho en esos veinte años, se levantaba temprano, se vestía como si fuera un vaquero del lejano oeste y se afeitaba todas las mañanas. Después de alimentar a su perro, se sentaba tranquilo a tomar unos mates y a pitar un cigarro, antes de empezar su trabajo. Esa noche cálida de Setiembre había cerrado la puerta y encendió las luces, todo fue silencio y calma, al rato reiniciaba la tarea y se oían los golpes de la maseta de madera sobre la gubia, que se turnaba con el áspero pasar de la lija al darle forma a aquella delicada pieza de cedro, buscando lo más cercano a la perfección. Aldo era un talentoso que hacía trabajos increíbles, un exquisito que realizaba verdaderas obras de arte. Era admirado por un grupo reducido de personas, que sabían de su habilidad y que lo habían visto con gran paciencia en su tarea de transformar aquellos trozos de madera. Con esa tarea se ganaba la vida y se mantenía, cubría sus gastos y sus vicios que no eran muchos; hojas de afeitar, la cuota de su primer televisor color y el paquete de tabaco.

El silencio se prolongó aquella noche de setiembre cuando el joven sacó del bolsillo un paquete de tabaco y parsimoniosamente armó un cigarro, lo pitó tranquilamente meditando y observando por donde continuar con aquella pieza de madera. Al rato encendió la radio y enseguida del informe del estado del tiempo el locutor dio la noticia; – “Lamentablemente debemos informar sobre el fallecimiento del comerciante de nuestra localidad Lauro Siejas, saludamos a familiares y amigos en éste triste momento.”

Aldo Pantino quedó impactado, se trataba del padre de Eugenia, quien en 1980 fuera sospechoso del crimen de farmacéutico David Portugal e investigado por la justicia, quienes no encontraron pruebas concluyentes contra él y lo dejaron libre. Lauro Seijas, el mismo que veinte años atrás le había gatillado el revolver en la cabeza en circunstancias en que los sorprendió abrazados y que después le prometió una bala si lo veía merodeando nuevamente por el lugar. Todavía recordaba la vos de Eugenia en aquel momento desesperada; ¡Papá! ¿Estás loco?

De repente al joven le surgió una gran interrogante; ¿Estaría Eugenia todavía esperándole? Quiso salir de la duda y tomó coraje tres días después, se encaminó hacia un posible encuentro con su amada. Cargado de miedo tocó a su puerta y preguntó por ella. La vio salir dudosa, no muy convencida de querer atenderlo y distinta, muy distinta a aquella Eugenia que casi no reconoció. – ¿Eugenia? –

Muy seriamente lo enfrentó. – ¡Todavía te atreves a venir!

ALCIDES FLORES