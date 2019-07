Los tres puntos a Ferro Carril

La expresión del presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino, un reflejo de la situación. Descontento sin más trámite por la medida dispuesta por los árbitros, de no asistir a los partidos de la Divisional «A». Para el presidente, «no compartimos la medida, porque ellos tienen toda las garantías para arbitrar. No le falta seguridad en las canchas. La han reclamado y la tienen». A su vez desde la delegación de Salto Nuevo, se enfatizó en la multiplicidad de errores del árbitro central, Rolando López, a la hora de relatar lo sucedido y el no aporte de detalles al momento de la suspensión. «Es por eso que solicitamos audiencia al Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol».

FERRO, GANADOR DEL PARTIDO

La incidencia se produjo en el minuto 90′ y con 5 minutos pendientes, adicionados por Rolando López. Ayer a la noche en el Consejo Superior, el delegado de Ferro Carril, solicitó que se le adjudicaran los puntos. Salto Nuevo avaló y al partido se lo dio por finalizado.

De todas maneras, el formulario fue derivado al Tribunal de Penas y Arbitral, desde el momento que aparecen denuncian concretas a Facundo González, el zaguero de Salto Nuevo, más otros hechos registrados tras la suspensión del partido.