Habría que reconocerlo sin más trámite. El Dr Hugo Ariel Guerra, entonces presidente de la Divisional «B», se constituía en factor esencial para fortalecer la dupla de Juan Ramón Guarino y Marcelo Beltramelli, de cara a la asamblea anual ordinaria de la liga en marzo de 2018.

Era la oposición para Guillermo Zunini-Jorge Menoni. Finalmente tras reñida votación, Guarino y Beltramelli resultaron ganadores, para completar el período iniciado por Alan Kuchman y que se truncó por la renuncia de este. Pero queda dicho: el rol básico del Dr Guerra.

A tal punto que el propio Marcelo Beltramelli, admite que «yo soy consecuencia del Dr Guerra, porque él fue quien me propuso para acompañar a Juan Ramón. No tenía muchas opciones y decidí aceptar».

UN GIRO DE TUERCA

¿Cuál es ahora el aspecto a tener en cuenta?: tanto el presidente como el vice de la Liga Salteña de Fútbol, tiene una carta en la manga y no es otra que el expresidente de la «B», quien se alejó de la función ante determinadas situaciones que no lo contemplaron, razón por la cual asumió Fernando Bueno. Pero ahora, el fin no es otro: fortalecer el Cuerpo de Neutrales. Dotarlo de más dirigentes para las funciones y evitar que todo se comprima en la acción de dos o tres.

Por eso, la tentativa de retorno de Héctor Hugo Coronel está planteada, desde el momento que renunciaría a su condición de representante en OFI por la Confederación del Litoral-Norte.

LA REPUESTA SERÁ DE GUERRA

En este caso, no se trata de versión sin fundamento o de rumores vacíos. Porque se trata de una opción sobre la mesa: que Guarino y Beltramelli abran diálogo con Hugo Guerra. Que esa instancia ambiente cicatrizar algunas heridas del pasado, en aras del objetivo supremo que no es otro que la Liga Salteña de Fútbol. Si el expresidente de la «B» responde afirmativamente, su nombre será propuesto sin más trámite para sumarse al Cuerpo de Neutrales.

La razón es puntual y se interpreta que la notable experiencia adquirida por el Dr Hugo Ariel Guerra durante tantos años en la casa del fútbol, sume al nuevo tiempo que se pretende instaurar, en lo que se supone una Liga «menos dividida, teniendo en cuenta el resultado final de la asamblea anual ordinaria».