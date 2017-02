C

Con una verdadera curiosidad nos encontramos estos días revolviendo libros y papeles: un librillo de muy humilde confección (12 páginas en un pequeño formato de 15 x 12 cm.), titulado «Poesías a Lucy» y que en su tapa luce como nombre del autor simplemente «Guido». Al adentrarnos en él supimos que se trata de una publicación de Ramón Guido Silva, este salteño del que en otras oportunidades ya nos hemos ocupado, al que muchos recuerdan ver en las calles de nuestra ciudad recitando sus creaciones a viva voz o pintando cuadros. Un hombre al que le queda a la medida aquello que dice que «de poeta y de loco todos tenemos un poco».

«Historia del Libro»

Se abre el libro con la inscripción «La flor de loto aureola la superficie del estanco» junto a una foto del autor con la inscripción «Guido (foto de la época)». La época es 1966, año de publicación de este libro. Sigue a esto un párrafo que bajo el título «Historia del Libro» y fechado «Febrero 15 de 1966», expresa: «Finísima poetisa encontrada en Montevideo. Hube de ser su hermano en trance difícil./ Llevaba consigo una hija de un año de edad. Y una hermana de unos doce años./ Hice cuanto pude. ‘Me porté como quien soy’ (parodiando a García Lorca). Mas: no en el sentido de su célebre romance. Sino en el sentido del cumplimiento caballeresco, de socorrerla en su desamparo./ de nuestro encuentro, quedan para la Belleza, -plasmada en lágrimas irisadas- dos de sus magníficas cartas, y las poesías de este libro./ Estas, sus cartas, pertenecen al mundo! Son históricas. Pertenecen al drama inmenso de GUIDO./ pertenecen pues a la historia de la Cultura./ El tiempo gira sus banderas en el viento. Los colores de las banderas, son siempre hermosos!! Son los colores!/ Viva la Vida! Viva el SUEÑO! La verdad no puede ser acallada. Sea su fuerza avasalladora!!».

Las cartas de Lucy

En las siguientes páginas aparecen justamente esas «Dos Cartas de Lucy», fechadas «Fines de 1951 – Montevideo» (cuyo contenido compartiremos en próximas ediciones) y acerca de las que puede plantearse la interrogante: ¿existió realmente una mujer llamada Lucy que envió de Montevideo a Salto estas cartas al poeta Guido Silva o es todo parte de su imaginación poética?

Prólogo

A esto sigue un breve «Prólogo», fechado «Febrero 1 de 1966» que expresa: «Estas poesías del metro de ‘MI AMADA EN VERDE’, son el fruto necesario a un romance purísimo./ como todo, ¡pasó!/ Y pasó así, como las cartas lo dicen. /Sus cartas./ Las mías fueron destruidas por ella según lo dice./bien! Todo lo digo. Guido soy. Su belleza dolorosa. Su trance angustioso./ ¡Todo! La guerra contra mí de los enemigos de la patria, y de los pueblos dignos del mundo, la contaba en sus filas. Lo supe ha poco tiempo. Pero lo bello quedó!/ No muere nunca!! Ella lo dijo por mi belleza moral./ Yo lo digo por su belleza poética. Por la belleza de sus cartas, por lo bello de aquel partir’ supremo ante las naves imperiosas y ¡jamás! en calma, del Amor!!/ Dios sea loado».

Contratapa

Un total de doce poemas breves es lo que contienen las siguientes páginas, poemas con distintas fechas de composición (de noviembre de 1964 a febrero del 1966), que también compartiremos en próximas ediciones. En contratapa se leen estas palabras del autor: «NOTA- Quienes conocen mi obra poética –acostumbrados a su variedad en la medida y vasto aliento conjuntamente, en mis poemas sinfónicos- se preguntarán al primer instante temiendo por la calidad de mi obra al encontrarse con estas tres cuartetas que se proyectan al infinito en variadísima y nutrida temática. Se preguntarán de golpe por un ‘adocenamiento’ de mi obra en cuestión. Mas: lo contrario! El extracto, la ‘sustancia’, se guarda en pequeño frasco…Concentradas así, estas poesías, en este, su ‘estuche poético’, que como lo digo en el prólogo, amaneció con el tema MI AMADA EN VERDE, llevan la potencia atómica de su pensamiento. En un ‘rayo de luz’ cristalizado se da el mensaje inefableeeeeeeeee!!!!!!- Y encuéntrome muy a mi agrado en su creación. Y al principio, luego de concebir las primeras, por largo tiempo no abordé otro tipo de realización. Hasta que fuéme permitido alternar con el estilo romancesco. Ahora trabajo indistintamente, en uno y otro estilo. Quiero decir: alternadamente. El mensaje se plasma como lo veréis pues siempre: ágil, concreto, sutil: ¡PERMANENTE! Esto es: SABIO. Amaos los unos a los otros».

Concordiense

Aunque muchos lo creen salteño, Ramón Guido Silva había nacido en Concordia en 1918 y falleció en Villaguay (Entre Ríos) el 20 de setiembre de 2013, a los 95 años de edad.