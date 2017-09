El salteño devenido en destacado artista plástico y docente de arte

Guillermo Büsch es un salteño, reconocido artista plástico que estivo en Salto presentando su libro “Mirar desde Uno”, cuya presentación se cumplió este viernes 1 de setiembre en horas de la tardecita en el palacio Córdoba. Büsch nació en Salto en 1948 y en su adolescencia tuvo la oportunidad de estudiar pintura junto a José Cziffery, pintor húngaro radicado en esta ciudad. En 1970 se fue a vivir a Montevideo y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, luego un punto de quiebre cuando la institución fue cerrada por la dictadura uruguaya. Desde 1979 Büsch tuvo una intensa actividad en las artes plásticas y visuales, exponiendo pinturas, serigrafías y esculturas, además realiza instalaciones, ambientaciones y trabajos con imágenes impresas. En los años 80 funda su propio taller y en 2001 traslada el mismo a Piriápolis. Y a partir del 2003 reside en dicha ciudad donde continúa actualmente.

Contento con su estadía en Salto después de muchos años, agradeció al Departamento de Cultura de la Intendencia de Salto por aportar a la presentación de su libro en Salto. “Estoy reconstruyendo mi vinculo con Salto luego de haberme ido a Montevideo con 21 años y allí fue que desarrollé mi vida, mi trabajo en las artes plásticas y la docencia en esa rama del arte”, comentó.

Con respecto al libro que vino a presentar a nuestra ciudad, dijo que el nombre del mismo “Mirar desde Uno” y el subtítulo “Creatividad y educación de las artes” señaló que “eso ya ilustra bastante el tema, la educación es un elemento importante para el crecimiento humano y para la sabiduría de un pueblo, por lo tanto la creatividad es la que los mantiene en el aquí y ahora, lo más lúcido y abierto a los cambios, cuando falta la creatividad aparecen los problemas y les respondemos con las viejas soluciones y las cosas no andan”.

Y agregó que eso “que pasa en la vida, pasa también en el arte y en la cultura. Entonces poder fomentar, apoyar y distinguir que es la creatividad y desde donde surge, cuáles cuestiones son necesarias para que se den los pasos más fructíferos en ese sentido, es uno de los trabajos del libro”, explicó Büsch.

El autor del libro sostiene que su libro está escrito para las artes en general y en particular para las artes plásticas y visuales. Y en ellas hay siete espacios que hay que resolver que son: el lugar físico, el espacio, el tiempo, la necesidad del intercambio con los demás y hay otras que están en el contenido del libro.

“La creatividad es algo elemental en la vida, tanto dentro como fuera de las instituciones. Y si uno hace una estadística hay mucha gente de todas las edades que están abocadas a profesar distintos talleres artísticos, entonces algo está pasando y lo que a mi me parece es que hay una búsqueda del sentido de a vida por parte de la gente, hay una búsqueda permanente del por qué y del para qué, en las religiones, en las vocaciones políticas, en las gremiales, pero hay algo que no llena y que está faltando y es ahí dónde está la búsqueda de la gente”, expresó.

Büsch considera que hay una necesidad del ser humano de encuentro con uno mismo, que se manifiesta en todas estas actividades que se desarrollan cotidianamente.

Para el escritor, el recuerdo del Salto que dejó en su juventud fueron “épocas extraordinarias y muy cargadas de sentido, los estudiantes nos reuníamos y trabajábamos mucho, participé de la Asociación Estudiantil Osimani y Llerena (AEOLL) donde estábamos todos juntos, con gente de distinto pelo político, donde si bien podíamos pensar distinto nos juntábamos para hacer cosas en conjunto y hasta había competencias deportivas, concursos de afiches, obras de teatro y ahí debuté como actor (se rié)… ”.

Evocó nombres y recuerdos que están indelebles en su memoria, así como también organizaciones artísticas como la Asociación Horacio Quiroga de la que participó y muchas otras. Tuvo emocionados recuerdos para su familia, su tía Ida, recordada docente de Filosofía quien fue como su “segunda madre”.

Guillermo Büsch volvió a Salto después de muchos años, se reencontró con sus raíces, habló de un tema tan importante como interesante y es la conexión del ser humano con la creatividad en una búsqueda incesante de encuentro con uno mismo, algo que él en su Salto natal, pudo lograr.