«Hace años que fui presidente de la Liga Salteña de Fútbol, pero se lo que pasa. Me llaman o llamo yo. El fútbol no me es ajeno. Y se bien lo que está pasando en la Liga y en los clubes. Esta es una realidad que padecemos como nunca antes y parece que hay quienes ignoran la problemática, porque simplemente se limitan a determinados segmentos del fútbol.

El fútbol es un todo y responde a una economía y esa economía que lo protege es parte de la crisis. O de esta recesión que está planteada. Hay quienes parecen desconectados de la situación».

- ¿La situación que se asocia a los vaivenes económicos?

«Por supuesto. La respuesta es casi obvia. Cuando explotó lo del virus, empresas que bajaron la persiana, y ese cierre temporal dejó grietas. Puestos de trabajo que no se recuperarán.

De esas empresas, ¿cuántas acaso brindaban determinados o muchos respaldos a las instituciones? No habrá aportes a la causa del deporte. De hecho, no lo hay.

Pero, además, son los socios que tampoco pueden pagar la cuota. Es ahí donde está la razón de la limitante económica».

-Vas entendiendo razones de por qué los clubes resolvieron no jugar.

«Pero claro que entiendo. Y es lógico que por lo menos hasta fin de año no se juegue.

Es una consecuencia inevitable. El fútbol salteño venía alcanzando la condición de semiprofesional… ¿de acuerdo? Bueno….algo o mucho va a tener que cambiar, porque las circunstancias sociales y económicas de hecho se lo están imponiendo».

- ¿Cuál es el camino entonces?

«Ojalá que esta realidad, ambiente un fin: el de reconvertir este fútbol. Transformarlo a partir de esa nueva realidad que algunos llaman «nueva normalidad». ¡No pueden jugar más de diez equipos en la «A»! No pueden. El menos del 1% de la gente que vive en Salto va a la cancha y con esto que nos está pasando, ¿cuántos creen que van a ir cuando el fútbol vuelva? Pero, además, ¿con qué base económica a cuenta de los clubes para salvaguardar cada presupuesto? Hablamos de un fútbol salteño que está frenado.

Para nada es casual. Más bien, una consecuencia».

****************

EL PRESIDENTE QUE FUE…

En aquellos primeros años de la década de los 90, cuando GUILLERMO ZUNINI llegó a la presidencia de la Liga Salteña de Fútbol. Montó un equipo de mando al que no le faltó solidez.

Desde lo organizativo y conceptual. Decidiendo el guion para que la nueva historia naciera.

Reordenamiento administrativo. Delinear las cuestiones deportivas «liga» adentro y potenciando a la selección en manos del entonces combatido Gustavo Ferraz.

Al decir del propio Guillermo en EL PUEBLO, aunque «balconea lo que pasa», no deja de saber lo que pasa. Porque además no deja de transformarse en un bastión de consulta. Lo es.

*********

LA ECONOMÍA DEL FÚTBOL Y LAS BASES TAMBALEANTES

-Hablas de un fútbol frenado.

«No cabe otra interpretación. Cuando decidieron no jugar, ¿quién podría no reconocer que aquí hay una situación económica planteada y que es adversa? ¿O no estamos entre ollas populares? Porque más allá de los que perdieron el trabajo, la cuestión es una también: la necesidad en cada familia que sabe que las pérdidas de fuentes de trabajo son cosas concretas.

O sea, sin empresas detrás, los socios que no pagan y el hambre que golpea. Pregunto si exagero o caso contrario, reflejo esa realidad».

-El fútbol también paga los platos rotos.

«Sin dudas. ¿Cuánto cuesta vestir un plantel? 70, 80 mil pesos, ¿cuánto? ¿A quiénes se recurren? Bueno…todo esto puede generar otra situación de futuro: que cada vez tengamos menos dirigentes en los clubes. Los clubes son parte de una exigencia económica y esa exigencia, ¿sobre qué base se la contempla?

Yo tengo 45 años de boliche y esto que nos pasa ahora nunca antes lo vi. Por eso, cuando los dirigentes establecen la negativa de jugar, es una manera de parar y ver qué puede pasar en los meses que vendrán. Nadie puede acomodar el cuerpo, en medio de pérdidas económicas. Seguramente no es que no quieran: no pueden»

ELEAZAR JOSÉ SILVA-