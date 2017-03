En ediciones pasadas, la referencia puntual en torno a GUSTAVO CARBALLO, quien no se había integrado a los entrenamientos de River Plate. Se puntualizaba que teniendo en cuenta la proximidad del torneo salteño en la “A”, todo se tornaba cuesta arriba. El hecho ahora es concreto: el “Tavo” definitivamente no será parte de River Plate y se sumará a un equipo de la Liga de Fútbol Comercial. Pasó a descartarse entonces su participación en el fútbol agrario, donde igualmente la chance pareció surgir. Loa albirrojos sin la influencia ofensiva de un jugador capaz de ser desequlibrante.

Como contrapartida, la aparición en el plantel de Leonardo Rivero (ex Ferro Carril), tentando convertirse en cuota de gol vital. En la temporada 2016, River se quedó en la puerta de la tercera rueda y en este 2017, la misión es esa: sumarse al lote de equipos que resolverá la corona 2017.

La última vez de un River Plate Campeón Salteño en 1978, con la orientación técnica de Jorge Díaz y la gravitación en la cancha de un tan lujoso como inolvidable, Elbio “Cubilla” Hernández.