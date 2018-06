En la sesión de la víspera en el Consejo Superior, el presidente Juan Ramón Guarino, ratificó el adelanto de EL PUEBLO del martes de semana pasada. Gustavo Cardozo será el Director Técnico de la selección Sub 14 y Wilson Cardozo a nivel de Sub 15. En el caso de Jorge Noboa, como coordinador de la Sub 15. A su vez Diego Estévez (Sub 14) y Marcelo Do Carmo (Sub 15) en calidad de ayudantes de campo. Hoy martes se inician las sesiones con preselección en cada caso y el lunes próximo se revelarán las integraciones definitivas.

POR LA ESCUELA DE JUECES

Neutrales de la Liga abrieron diálogo con Húber Torres (Instructor de OFI), para impulsar la Escuela de Jueces. La Liga Salteña de Fútbol elevará la solicitud al organismo rector, a los efectos de obtener el aval. Ferro Carril denunció el ingreso de parciales de Ceibal en la doble jornada del pasado miércoles, por ingreso masivo sin pagar y porque se ubicaron en el talud con hinchas de Ferro. “Nos sacaron las banderas -dijo Hugo Morad- a riesgo que nos la quemaran”

Juan Ramón Guarino exhortó a que se denuncie a los colados: con nombre y apellido.

Mala noticia: se llovieron los techos de la Liga. El año pasado se los había acondicionado a nuevo. Se indagará respecto a que si aquellos trabajos, tienen un plazo de garantía….o no.