Liga Comercial: Los líderes siguen ganando, mucha paridad, el campeonato cada vez más interesante

Y sin dudas que esto quedó demostrado, en lo que fueran los compromisos fijados y disputados por la octava fecha (1ª rueda) que se llevaron a cabo en forma íntegra el pasado sábado en tres canchas. Partidos muy parejos, más allá de las goleadas de los punteros, porque tanto Deportivo VJ (último campeón) cómo Minervine, volvieron a ganar, y no solo mantuvieron su liderazgo en tabla, sino que otros resultados de la fecha le permitieron a ambos ampliar en algo la diferencia sobre sus escoltas y vanguardistas.

De todas formas, y cómo hemos venido opinando desde el inicio, la competencia sigue muy pareja más allá de los punteros, el tema es que todos han mejorado, se están registrando resultados que en varios casos se definen sobre el cierre mismo de partido, y eso hace que en cada fecha jugada, el campeonato adquiera un interés notorio, debido a que los equipos que marchan seguidores de los punteros no dejarán que los líderes se “disparen” en la punta.

Sin dudas en la fecha pasada, la nota saliente fueron las goleadas de los punteros, el equipo de Deportivo VJ consiguió una clara, cómoda, y contundente victoria ante Villa España en cifras de 7 a 0, por su parte el otro líder Minervine no tuvo mayores problemas en vencer a Bamasol por 5 a 1, resultados que permiten a los dos punteros ampliar un poco su diferencia en puntos en relación al escolta La Cafetera, y los vanguardistas Pinturería Más Color y LA Mecánica.