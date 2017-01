Los dos equipos sabían de la importancia de los puntos que disputaban, a ambos solo le importaba ganar, sumar de a tres, un empate era letal para ambos.

Con esa consigna, la de ganar y sumar comenzaron los juveniles de Agraria y Salto capital.

El trámite de la primera media hora favoreció a Salto. Llegó y exigió y el gol de Facundo Godoy a los 6 minutos como que le dio tranquilidad al equipo de Jorge Noboa que tuvo alguna chance para aumentar diferencias.

La seguridad del arquero, la presencia de Walter López y el trabajo incansable de Rosas Pintos, sirvieron para frenar los intentos agrarios ya que los chicos de Alfredo Viera nunca bajan los brazos.

Le costó casi media hora para llegar con posibilidades de gol al arco defendido por el “Nacho” González y lo hicieron con tremendo remate de Gastón Alzugaray. De ahí al final de la primera parte, el trámite fue parejo y el balón fue de un arco al otro, pero el marcador no varió y la primera parte se cerró con victoria de Salto por ese gol de Facundo (Godoy) a los 6 minutos.

Esa ventaja mínima a favor de Salto ponía una cuota de incertidumbre para lo que pudiera pasar en el complemento. Y en el mismo comienzo la gente locataria mostró que quería empatar. Un par de minutos de fútbol y un remate de Sebastián Ferrari “sacudió” uno de los parantes del arco salteño. Fueron varios minutos de zozobra, Agraria pudo empatar pero al pisar el primer cuarto de hora, el meta De Los Santos salió “con todo” y se llevó puesto a Facundo Godoy. Penal que ejecutó Pablo Saldaña y puso el segundo gol para el equipo de Jorge Noboa.

Con ese segundo gol llegó la tranquilidad que necesitaba todo el equipo. Algún jugador agrario como que bajó los brazos y Salto pudo llegar al tercero en un par de llegadas a cargo de Godoy y Rosas Pintos.

Pero al pisar la media hora una jugada desafortunada del defensa Angel Maidana, vence su propio arco y pone nuevamente la cuota de incertidumbre. Aguantará Salto o saldrá a tratar de “cerrar el partido” fue lo que todos nos preguntamos ya que un gol de diferencia no es ventaja.

Y lo máxima se vivió faltando 4 minutos. Penal para el local que Matías Artave ejecutó de tan mala forma que el balón se fue por encima de travesaño del arco de Salto. Esa incidencia fue mortal para la gente de la Agraria, sabían que habían perdido la última oportunidad para empatar…y fue así. Con esta derrota Agraria quedó eliminada en sus intensiones de pasar a la segunda ronda.

Ganó el Salto juvenil. Había que ganar para no perder terreno y se ganó. El próximo partido para los juveniles de Salto será en Paysandú ante los que ahora son punteros invictos.

Así pasó:

Campo de juego: Estadio “Vispo Mari”

Árbitros de Mercedes.

Laureano Tabárez, Ximena Vique y Carmen Lujan Pedernera.

-SALTO (2): Ignacio González, Walter López, Franco Orihuela, Angel Maidana y Gonzalo Jorge, Paolo Tabárez, Facundo Machado (46 Nahuel de los Santos) y Enrique Rosas Pintos, Facundo Godoy, Pablo Saldaña y Bráian de los Santos. Técnico: Jorge Noboa.

-AGRARIA (1): Rubén de los Santos, Sebastián Ferrari, Nahuel Ferrari, Matías Artave, Alex Guedes, Gastón Alzugaray, Santiago Godoy y Facundo Godoy, Lombardo (César Lombardo), Lautaro Menes y Mariano Piastri. Técnico: Alfredo Viera.

Goles. P.T. 6 Facundo Godoy (S). S.T 15 Pablo Saldaña de penal (S), 30 Angel Maidana en contra (L.A).

El mejor de la cancha: Pablo Saldaña.

El mejor de Liga Agraria: Sebastián Ferrari.

-Nota. A los 85 Matías Artave (L.A) malogró un remate penal.

RESULTADOS

Salto (2) Agraria (1)

Paysandú (4) Guichón (1)

POSICIONES. Todos con 4 partidos jugados. Paysandú 10, Salto 6, Guichón 4 y Agraria 1 punto.