Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de los resultados de las distintas encuestas que a medida que se acerca las elecciones van presentando las distintas fotos del momento.

Hoy y siempre sus resultados han sido motivo de análisis pero también de discusión.

Pero si de algo estamos seguros, que las mismas no pasan desapercibidas, se habla mal o bien, pero siempre provocan una reacción, de aprobación o reproche.

En este trabajo realizado por los periodistas Adrián Baéz, Jorge Pignataro, Leonardo Silva y Sara Ferreira, fueron consultados los 9 candidatos a la Intendencia, sobre el valor que les brindan a las encuestas.

Lamentablemente no pudimos obtener la palabra de Andrés Lima hasta el momento del cierre de este trabajo.

Una contienda y muchas incertidumbres

En plena campaña electoral con vistas a las elecciones departamentales que se realizarán el próximo 27 de septiembre, los candidatos calientan los motores, recorriendo el departamento, visitando los diferentes barrios y realizando reuniones en agrupaciones y casas de familia, intentando lograr adhesiones que les permitan obtener el triunfo en la mencionada contienda.

Mientras tanto, las encuestadoras realizan su trabajo, consultando a las diferentes opiniones respecto a la preferencia en la decisión que se deberá tomar en el mes de septiembre, no siempre coincidiendo los números que a muchos políticos desvela.

A nivel nacional y local, las ventajas fluctúan, generando en propios y extraños una expectativa típica de los tiempos electorales. Pero, al final, quien tendrá la última palabra, será el ciudadano en el pleno ejercicio de su derecho a sufragar y a decidir quién comandará los destinos de Salto por los próximos cinco años.

Equipo Consultores

Según la última encuesta de Equipos Consultores, los candidatos a la Intendencia de Salto Andrés Lima, Carlos Albisu y Germán Coutinho, lideran las internas en sus respectivos partidos, constituyéndose en los favoritos en la próxima contienda electoral que tendrá lugar el 27 de septiembre.

En la consulta espontánea de simpatía política por partido político, el Frente Amplio en Salto registra el 37% de intención de voto, el Partido Nacional 30%, el Partido Colorado 24% y otros partidos 1%. En blanco o anulado un 4% de indecisos, también, un 4%.

La preferencia espontánea por candidato ubica al candidato frenteamplista Andrés Lima que va por la reelección con 30%, el nacionalista Carlos Albisu, 23% y el colorado Germán Coutinho 19% en los puestos principales.

Pero como hay más de un candidato por partido, los acumulados por lema en este caso dan un 34% al Frente Amplio, 26% al Partido Nacional y 23% al Partido Colorado.

Las respuestas anteriores eran espontáneas, es decir, sin haber sido nombrado partidos ni candidatos en la pregunta.

Luego, en la encuesta guiada, es decir, nombrando a los aspirantes en la pregunta, el Frente Amplio suma el 37%, el Partido Nacional 31% y el Partido Colorado 24% en el Departamento de Salto.

SIMPATÍA POLÍTICA DEPARTAMENTAL

Frente Amplio: 37% – Partido Nacional: 30% – Partido Colorado: 24% – Otros partidos: 1% – En blanco/anulado: 4% – Indecisos: 4%

PREFERENCIA ESPONTÁNEA POR CANDIDATO A INTENDENTE

Andrés Lima: 30% – Carlos Albisu: 23% – Germán Coutinho: 19% – Soledad Marazzano: 4% – Gonzalo Leal: 3% – Francisco Blardoni: 3% – Miguel Feris: 1% – Otros: 1% – B/A: 2% – NS/NC: 14%

INTENCIÓN DE VOTO DEPARTAMENTAL (GUIADA)

FRENTE AMPLIO: 37%

Andrés Lima: 32% – Soledad Marazzano: 5%

PARTIDO NACIONAL: 31%

Carlos Albisu: 27% —Francisco Blardoni: 4%

PARTIDO COLORADO: 24%

Germán Coutinho: 19% – Gonzalo Leal: 4% – Miguel Feris: 1%

METODOLOGÍA

El estudio fue realizado en base a una encuesta especial realizada por Equipos Consultores en el departamento de Salto entre los días 21 de julio y 3 de agosto del corriente año.

Universo: se definió como el conjunto de las personas mayores de 18 años residentes en hogares particulares del departamento de Salto.

Método: el relevamiento fue realizado en forma presencial en los hogares de los entrevistados.

Muestra: se empleó una estratificada probabilística de 1000 casos lo que permite trabajar con un margen de error de +/- 3,1% dentro de un intervalo de confianza del 95%. Las encuestas se estratificaron según lugar de residencia, abarcando la ciudad de Salto, y los municipios de Belén, Constitución, San Antonio, Colonia Lavalleja, Valentín y Mataojo.

Ponderación y análisis: La muestra fue verificada y ajustada para su procesamiento a los parámetros poblacionales y electorales de Salto y de cada uno de los municipios.

Además de ajustar los municipios a su peso electoral real, se ponderó también por edad, nivel educativo, sexo, voto en las elecciones nacionales de 2019 y departamentales de 2015. Se excluyeron del análisis las personas con credencial cívica en otros departamentos.

FACTUM y la inclinación

política actual para

la Intendencia de Salto

La encuestadora capitalina FACTUM, emitió la inclinación política actual para la elección del futuro intendente de Salto, correspondiente al mes de julio.

Según la preferencia de las personas encuestadas, si las elecciones se realizaran este domingo, el PN (Partido Nacional) obtendría el 36% de los sufragios, el FA (Frente Amplio) alcanzaría a un 33% del electorado, mientras que el PC (Partido Colorado), se colocaría en tercer lugar con un menguado caudal electoral que llegaría a un 13%, mientras que UP (Unidad Popular), se haría de un 2% de las preferencias.

Dichos números evidenciarían que la contienda electoral estaría entre los dos favoritos de los partidos con mayor chance de alcanzar el sillón departamental, que serían el actual Presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y hombre fuerte del Presidente de la República en Salto, el Dr. Carlos Albisu, y el exintendente de Salto, el Dr. Andrés Lima, siendo el tercer lugar para el también exintendente de Salto y actual Senador, Germán Coutinho.

Última encuesta de

FOCUS confirma que

Andrés Lima sería

reelecto intendente de Salto

Días atrás, se conocieron los datos de la última encuesta realizada por la Consultora FOCUS de Erick Bremmerman.

En la intención de voto de cara a las elecciones departamentales del 27 de setiembre, de acuerdo a la encuestadora local, primero está el FA (Frente Amplio) con un 32 %, encabezando el exintendente el Dr. Andrés Lima; seguido por el PC (Partido Colorado) con un 28 %, cuyo liderazgo continúa en las filas del actual Senador y exintendente Germán Coutinho y con un 20 % aparece el PN (Partido Nacional), cuyo favorito es el Dr. Carlos Albisu.

Investigación MPC

de Opinión Pública

Salto del 13 de julio 2020

De acuerdo a una encuesta efectuada por la encuestadora MPC el pasado 13 de julio, el FA (Frente Amplio) se mantiene a la cabeza en intención de voto en el departamento naranjero subiendo 1 punto en relación a la anterior investigación de MPC (37 A 38%), que abarcó la capital y los tres municipios más poblados (Constitución, San Antonio y Belén). Tomando en cuenta el «escenario político» en el que se desarrolló la compulsa popular con el oficialismo departamental sufriendo duros cuestionamientos presupuestales por la oposición, no deja de ser una buena noticia para las huestes comandadas por Andrés Lima. De todas maneras, e impulsado claramente por la buena imagen del Gobierno Nacional, el PN (Partido Nacional) continúa subiendo en intención de voto (pasó de 27 a 30% en la suma de todas las zonas investigadas) y hoy parece ser la única amenaza que aparece en el horizonte del oficialismo salteño, pues el PC (Partido Colorado) sigue su caída y alcanza el peor registro en lo que va del año (pasa de 20 a 17%): con los datos de esta investigación parece claro que la batalla por la Intendencia tiene un favorito en Andrés Lima y un retador en Carlos Albisu. Ya no podemos seguir afirmando que Salto era el único departamento en el que los tres partidos mayores tenían chance de pelear la Intendencia, pues con el 17% que marca el PC parece quedar lejos de una posibilidad de triunfo. De todas maneras, el PC será un factor de gran incidencia en lo que queda de campaña tanto por si mantiene su piso electoral o no y a quien puede beneficiar su derrumbe en caso de continuar. Así también otros factores incidentes serán si se mantiene el alto nivel de aprobación del Gobierno Nacional y si la Administración Noboa ayuda o perjudica la campaña de Andrés Lima.

«Las distintas realidades locales y la campaña electoral pueden incidir en que la «foto» tomada en un determinado momento cambien»

Eduardo Bottinelli – Director FACTUM

En diálogo con EL PUEBLO el Director de la consultora FACTUM, Eduardo Botinelli, expresó que lo que hacen las encuestas es «confirmar alguna presunción previa o dimensionar en forma aproximada un comportamiento», resaltando que, no dejan de ser la «foto» tomada en un determinado momento, dependiendo, en fin, de lo que resuelva el electorado el día de la elección.

EL PODER DE LAS ENCUESTAS

Las encuestas en todo período electoral (y fuera de él) tienen que entenderse como un insumo que muestra un estado de opinión en un momento determinado, con limitaciones y alcances acotados. En este sentido, hay muchos departamentos donde, por ejemplo, lo que hacen es confirmar alguna presunción previa o dimensionar en forma aproximada un comportamiento, es decir, algunos departamentos donde las encuestas confirman un claro favoritismo del Frente Amplio (Montevideo y Canelones) otros con favoritismo del Partido Nacional (Maldonado, Treinta y Tres, Cerro Largo, Artigas, Soriano, Colonia, San José, Flores, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó), favoritismo del Partido Colorado en Rivera. Pero, también, sirven para mostrar que hay departamentos donde hay una disputa que no está cerrada o que puede tener cierto grado de competitividad (Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro, también en cierta forma Florida aunque parece más inclinado hacia el PN).

Por otro lado, las distintas realidades locales y la campaña electoral pueden incidir en que la «foto» tomada en un determinado momento cambien, de hecho para eso se realizan las campañas electorales.

Otro elemento que puede modificar el escenario es lo que llamamos «vasos comunicantes», que se da fundamentalmente en el electorado tradicional (colorado y blanco) y donde se suma ahora Cabildo Abierto. Esos «vasos comunicantes» cuando actúan pueden potenciar a uno de los partidos o por el contrario emparejar la disputa entre esos partidos, donde en principio el Frente Amplio no se ve afectado.

Si miramos estos departamentos que están en disputa, vemos que la elección se torna más pareja cuando existe una polarización entre el Frente Amplio y uno de los partidos tradicionales, así sucedió en Salto y en Paysandú cuando en el año 2010 ganaron el Partido Colorado y el Partido Nacional respectivamente, con muy baja performance electoral del otro partido tradicional. En 2015 sucedió algo similar en el Salto, con un bajo nivel de votación del Partido Nacional, pero la polarización llevó a que el Frente Amplio ganara la Intendencia por 1500 votos de diferencia.

Por lo tanto, yendo al tema de las encuestas, es importante siempre considerar su alcance y limitaciones, entendiendo que son mediciones en un momento determinado y un alcance determinado.

«Hay como una íntima relación entre quien paga la encuesta y el resultado de la misma»

José Buslón- Unidad Popular

El candidato a intendente por el Partido Unidad Popular, profesor José Buslón manifestó que a la hora de evaluar qué encuesta de acuerdo a los resultados que plantea puede ser más confiable sin tener mucho conocimiento, «tomamos en cuenta la ficha técnica», es decir «cuántas encuestas se realizaron, por qué medio, si fue telefónica, a teléfono fijo o celular, si se recorrieron barrios, qué franjas etarias se consultaron». Explicó que cuando presentan la ficha técnica de las encuestas «es para nosotros un factor de mayor rigurosidad a la hora de hacerla, en ese sentido entendemos y valoramos en función de cuando se presentan esos datos y esa información». No obstante, indicó que «no tenemos elementos técnicos para afirmar que tal o cual encuestadora es más verídica que otra, sino reparar en ese detalle».

«Hay una cuestión que es real; las encuestadoras en su mayoría cuando realizan estos trabajos, lo realizan a pedido de alguien, de una fuerza política o a pedido de alguna empresa que necesita conocer datos sobre cómo va la campaña electoral, por lo tanto hay desde el arranque un fuerte sesgo de subjetividad de parte de la encuesta entonces eso lo tenemos en cuenta».

Agregó que «sabemos que hay encuestadoras que por ejemplo no consultan por la Unidad Popular, preguntan por el Partido Nacional )PN), por el Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC) pero no preguntan por nosotros porque no somos relevantes, ahora a la hora de transmitir los datos a la población, hay un elemento de falsedad, porque hay gente que seguramente dentro de un 12-14% no sabe,/ no contesta, hay alguien que expresaría que votaría a la Unidad Popular, sin embargo eso queda de lado, y eso hace que cuestionemos el carácter riguroso de estas encuestadoras».

De hecho -agregó Buslón- «hay alguna que nos propuso incluirnos en la lista de la planilla donde van a encuestar y nos cobraban una determinada cantidad de dinero que nosotros no tenemos; esa es la razón por la cual cuando se utilizó esa encuesta, no se consultó por nosotros».

De esta forma concluyó que considera que, «como herramienta democrática que mide la decisión popular, en ese caso está fallando.

Por otra parte entiende que sirven en tanto son termómetros que arrojan datos pero que han arrojado datos muy diversos, a modo de ejemplo mencionó que en nuestro departamento tenemos desde el PN liderando la decisión popular, o el FA, la única coincidencia es que de los tres, quien no lidera es el PC, «después las encuestas muestran una puja entre el PN y el FA, ahora cuando la encuestadora de alguna manera está vinculada con el Partido Nacional, como fue la anterior donde Oliva estaba detrás de esa encuesta, el PN estaba a la cabeza; cuando es el FA quien paga la encuesta es este partido el que está a la cabeza, entonces hay como una íntima relación entre quien paga la encuesta y el resultado de la misma».

Bulsón indicó que «los resultados de las encuestas que sí han preguntado por nosotros, una dando el 1% y otra dando el 2%, nos deja satisfechos – si los datos son reales – porque indica que la Unidad Popular empezó a marcar en la opinión pública, lo que para nosotros es relevante, conocer tal cosa». Buslón comentó que el accionar de las demás es «una forma de invisibilizar el partido».

«Sabemos que existen tres partidos tradicionales, un partido minoritario -que somos nosotros a nivel departamental- son el Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, y éstos últimos han fagocitado a partidos menores como el Partido de la Gente o Cabildo Abierto que se han suscrito a sus propuestas; por lo tanto el cuarto partido en Salto hoy es la Unidad Popular, ahora si a la gente no se le pregunta por este partido, no se le da la posibilidad de expresarse, es verdad que nosotros no seríamos decisivos en el contexto electoral (no seríamos porque en un escenario de 2 o 3 puntos entre el FA y el PN, donde la Unidad Popular recoge adhesiones de izquierda, ese 2 o 3% sería definitorio, entonces es importante conocer ese dato; si alguna encuestadora lo oculta, hay una intencionalidad de marcar el ambiente político en ese sentido».

Por otro lado, indicó que «hay elementos subjetivos que operan psicológicamente en el votante; hay votantes fuertemente ideologizados que por tradición cultural o por ideología van a votar siempre a determinado partido y no va a mover su decisión, pero hay votantes pragmáticos y dentro de ellos está el que vota porque el partido si lo ayudó o no lo ayudó, se sintió beneficiado o no, pero está el que vota de acuerdo a su propio interés, que vota de acuerdo a cómo viene la cosa y esto pasa como los deportes, hay algunos que les gusta votar al que va ganando porque se siente bien de esa manera y hay otros que porque opera un proceso de victimización, vota al que va perdiendo, porque le quiere dar empuje, entonces ese votante pragmático que vota muy de forma subjetiva según ganador o perdedor, los estudios preliminares que plantean las encuestas inciden sobre su toma de posición, por eso decimos que, tanto las encuestadoras como los medios políticos que se encargan de analizar estos temas,, terminan siendo formadores de opinión de la gente.

Los candidatos colorados opinan sobre las encuestas: las consumen pero con reparos

Consultados por EL PUEBLO los tres candidatos a intendente del Partido Colorado, Gonzalo Leal, Germán Coutinho y Miguel Feris, según el orden que fueron contestando a nuestro requerimiento, se observa que consumen encuestas, pero con reparos, porque algunas direccionan a las personas encuestadas a contestar lo que ellas pretenden o por notoria mala fe en sus publicaciones. Veamos.

GONZALO LEAL

– Como candidato a intendente, ¿qué valor o importancia les da a las encuestas?

– Uno recién está empezando pera ya más o menos se entera cómo funciona esto, entonces como persona que viene de la ciencia, las encuestas tienen su valor si están correctamente hechas y si tienen el cuidado estadístico necesario para que realmente sea válida. Las encuestas son una polaroid o instantánea de ese momento, le doy el valor de ver la evolución del camino que lleva el candidato. Si hay varias encuestas hechas con una misma metodología y uno va viendo la evolución, puede tomarla.

Ahora, me llama la atención alguna encuesta que me he enterado, que no sé cuál es el motivo porque acá no existe balotaje, y me llama la atención la pregunta que vienen haciendo, y que me lo contó una persona a la que le hicieron la encuesta. Primera cosa que increíblemente mi nombre no aparecía entre los nombres de los candidatos, esta persona le dijo, «mirá que yo voto a tal persona», entonces el encuestador le contesta, «pero no lo tengo en la lista de candidatos a intendente», «no, esta persona es candidato a intendente y yo voy a votar a esa persona». Y luego, a pesar de eso, el encuestador insistió, «yo quiero que me diga entre estos tres candidatos, ¿a quién votaría?». Entonces, es como que ya de hecho, más allá de objetivamente lo que pueda pasar o susceptiblemente uno lo que pueda pensar, me da la sensación que hay candidatos categoría A y otros candidatos categoría B para algunas encuestadoras, sin haber balotaje. Si se hace una encuesta desde el punto de vista científico de forma correcta, no tiene que generar esa pregunta que da la sensación que está generando ya un pensamiento determinado, me parece que deberían ir todos los nombres en el mismo nivel, y que sea la persona consultada que en forma voluntaria se defina por quién vota. Pero bueno, es un tema que quizás alguien me lo pueda explicar desde el punto de vista estadístico por qué está hecho de esa manera, pero de todas formas lleva a pensar que en ese caso hubo una cierta tendencia a generar una respuesta ya predeterminada, de acuerdo al comentario que me hicieron. Es un caso específico, uno solo, y después nadie más me ha hablado sobre las encuestas.

– ¿Hay alguna encuestadora que le parezca más seria?

– No conozco, no tengo idea.

GERMÁN COUTINHO

– Como candidato a intendente, ¿qué valor o importancia les da a las encuestas?

– Está claro la importancia en una actividad donde todo el mundo está pendiente de qué va a pasar, aunque en verdad nadie sabe qué va a pasar hasta que llega el día en que se vota. En todos los demás rubros uno va viendo cómo va la producción, cómo va el comercio, va sacando conclusiones día a día. En la actividad política es todo a un día, entonces claramente muchas veces las encuestas se transforman en algo que la gente consume. Por lo tanto, están presentes y son parte de la campaña electoral. No lo tomo más que en eso. Después, lo que he aprendido con el tiempo desde que en 2010 te daba todo adverso, también las encuestas, uno ve que en muchos casos se equivocan y otras muchas encuestas han demostrado tener mala intención de intentar influir en la campaña.

Por tanto, cada vez que las veo advierto eso.

Luego de 2010, y en diversas actividades, entendí que como dirigente político tenía que saber, porque científicamente son un hecho real, entonces he tenido un equipo permanente durante todos estos años que trabaja conmigo para poder medir situaciones de cómo estamos en tal barrio. Nunca las publico porque en verdad son un insumo para mí para ir tomando decisiones. De todas formas, está comprobado que una cosa son las encuestas y otra cosa es la gente votando, hay errores históricos y enormes en casi todas las encuestadoras.

– ¿Hay alguna encuestadora que le parezca más seria?

– No voy a opinar sobre ninguna empresa, ni de aquellas que me dan bien, soy de los pocos candidatos que jamás publica una encuesta, a diferencia de otros que si les da bien la publican.

MIGUEL FERIS

– Como candidato a intendente, ¿qué valor o importancia les da a las encuestas?

– Las encuestas son importantes en la medida que su trabajo de campo sea bien hecho. En ese sentido para mí son realmente importantes cuando las encuestas se hacen en territorio, no cuando se hacen por las redes o por teléfono, porque se está cara a cara y frente a frente, y ahí la persona te contesta la verdad, mientras que por teléfono o por las redes te puede decir cualquier sanata. Entonces, le doy valor si la encuesta es hecha en territorio y cara a cara.

– ¿Qué uso les daría a las encuestas?

– Cuando empecé en política, primero que nada miraba los números para saber en qué posición estaba o cómo estaba posicionado en la interna del partido. Después aprendí, porque me lo hicieron ver, que lo importante de las encuestas es lo que la gente estaba pensando sobre determinados temas que afectan su vida, cómo cuáles son sus problemas más importantes. Cuando empezamos, que fue en las elecciones internas, lo que prevalecía sobre todas las encuestas era un tema de seguridad, luego veía empleo y vivienda. Hoy, por encima de todo, está lo laboral, muy despegado, lo que te da la realidad de lo que estamos viviendo hoy, porque la violencia sigue estando, eso no ha cambiado mucho.

– ¿Hay alguna encuestadora que le parezca más seria?

– Esa pregunta no te la pudo contestar. Sé en cuál no confío. Las empresas serias han demostrado que tienen trabajo y trayectoria en muchos años, y han demostrado con aciertos y con errores, ser fiables, pero hay algunas que lamentablemente son deplorables.

Carlos Albisu, Partido Nacional, sostiene respecto a las

encuestas que «se leen todas y se les presta atención a todas»

La candidatura del doctor Carlos Albisu es la que todas las encuestas -tanto las capitalinas como las de empresas salteñas- coinciden en señalar como favorita dentro de su partido, el Partido Nacional.

Consultado por EL PUEBLO puntualmente sobre qué reflexión le merece cuando las encuestan muestran sus resultados, respondió: «Básicamente pensamos que las encuestas son fotos del momento, hay que leerlas sí y nosotros las leemos a todas. Es mentira que no se leen, se leen todas y se les presta atención a todas.

Y además se les saca los datos que puedan ser importantes para el transcurso de la campaña, pero, en nuestro caso teniendo en cuenta que son fotos… Pero obviamente que tienen información y contenidos que siempre aportan y que pueden ayudar en el transcurso de una campaña electoral.

-¿Le resultan creíbles los datos que arrojan las encuestas?

Depende de la encuestadora; sabemos que hay de todo, hay algunas en las que se cree más y otras en las que se cree menos, pero no elegimos una en particular. Tal vez las de Montevideo, que más han acertado, son a las que quizás les prestamos un poco más de atención que al resto…

-¿Y cuánta incidencia cree que puede tener lo que dice una encuesta al momento del ciudadano decidir a quién votar?

Puede llegar a tener alguna incidencia sí, sobre todo cuando hay que decidir entre dos visiones, más allá de que nosotros creemos que la gente tiene su decisión, toma esa decisión y en base a lo que la gente toma como decisión, es lo que la encuesta da como resultados.

Obviamente que en esa encuesta siempre hay gente indecisa y quizás algunos indecisos pueden llegar a tomar como parte de su decisión lo que puede llegar a decir una encuesta, pero hay muchos factores, no creo tampoco que sea demasiado decisivo en cuanto a la decisión que tome cada uno.

César Mari, Cabildo Abierto: «miramos con atención…pero no hacemos una valoración estricta de lo que dicen»

Como es sabido, el Partido Cabildo Abierto resolvió presentarse a la elección departamental con el sub lema «Cabildo», dentro del Partido Nacional. Su candidato es el ingeniero César Mari, quien ante la pregunta de qué reflexión le merecen las encuestas, respondió:

«En realidad las encuestas son una herramienta muy buena porque si son bien hechas, con profesionalismo, sin intencionalidades, sin ser manipuladas según lo que pague algún candidato, constituyen una expresión de la opinión pública que hay que tomar en cuenta.

Yo tomo en cuenta la tendencia que puedan llegar a marcar las mismas y eso creo que es muy importante, porque cuando uno hace política debe saber dónde está parado pero además, debe considerar qué es lo que sabe de uno la población y cómo lo mide. Por eso creo muy importante que haya encuestas.

-Dice «bien hechas, con profesionalismo…», ¿hay de las otras también?

Claro; el tema es que también hay de las otras, que muchas veces no reflejan todo lo que el encuestador recoge, sino lo que quiere que las mismas recojan, y lamentablemente hay mucho de eso en la vuelta. Por eso nosotros miramos con atención lo que sucede, pero no hacemos una valoración estricta de lo que dicen, no tomamos al pie de la letra cada cosa, aunque sí pueden llegar a ser una referencia.

-¿Hay alguna encuesta en especial que le parezca la más creíble?

Como en todas las cosas, hay encuestas y encuestas.

Hay algunas que tienen una tendencia clara, definida, que no reflejan realidades y que después cuando vienen las elecciones, uno se da cuenta que lo que quisieron hacer es marcar una tendencia hacia la opinión pública para que sea esta la que se exprese.

Y hay otras encuestas que preferimos más porque han sido un termómetro importante en la medición de intención de voto.

Yo prefiero las encuestas que se hacen en la capital, las de las empresas reconocidas como Factum, Cifra, Equipos, etc., porque más allá de lo que digan sus resultados se han hecho creíbles con los datos que arrojan.

Francisco Blardoni mira todas las encuestas, pero «sabiendo de antemano que no es algo definitorio y concluyente»

El candidato del Partido Nacional Francisco Blardoni, cuya candidatura según coinciden todas las encuestas que hasta el momento se han visto ocupa dentro de su partido el segundo lugar en intención de votos, tras la de Carlos Albisu, consultado por EL PUEBLO dijo en primer lugar que comparte «lo que se dice habitualmente, que las encuestas son una foto de un momento determinado».

-¿Y qué significa eso para usted en este momento?

Esta definición marca claramente que, a unos días del sondeo, un hecho, una propuesta, un acontecimiento destacado, ubica de mejor manera a un candidato en este caso, que a otro.

-Es de observar las encuestas?

Personalmente miro todas las encuestas, las favorables y las no tanto; pues de todas algo se saca para analizar, corregir y proyectar.

Por lo tanto pienso que no son un componente ni tan definitorio ni tan desmoralizador.

-¿Cómo cree que influyen en una campaña?

Es palpable y comprobable que se usan de acuerdo a conveniencia para tratar de influir, en este caso en los votantes. También es cierto que hay muchas encuestas que responden favorablemente a quien las contrata para tratar de incidir en los ciudadanos.

En la medida que se pueda comparar unas con otras y respondan a un patrón similar como por ejemplo telefonía fija o celular, barrios, rango

de

edades y la cantidad de entrevistados, se puede promediar para tener una aproximación mayor, pues recientemente dos encuestas, una fue sobre 200 llamados y otra sobre 600, y allí no se puede promediar. En resumen, personalmente las miro y analizo a todas lo más detenidamente posible, sabiendo de antemano que no es algo definitorio y concluyente.

-¿Alguna en especial que le resulte más creíble?

No, particularmente no tengo predilección por ninguna, porque uno tendría que conocer en la interna cómo funcionan… Nosotros hicimos una con gente de acá de Salto y ahora estamos encargando otra que estamos viendo con qué firma hacerla, y de repente hacerla distinta a las que ya se expresaron, pero nada más que para tener un sondeo de cómo anda una con otra. Pero preferencia ninguna, realmente se lo digo.

«Abrir juicio sobre encuestas que

uno mismo no ha ordenado, puede ser temerario e irrespetuoso»

Cra. Soledad Marazzano – Frente Amplio

La contadora Soledad Marazzano, candidata a la Intendencia por el Partido Frente Amplio brindó su opinión respecto a las encuestas:

¿Cuál le resulta más creíble?

Como candidata y como persona respetuosa de la actividad profesional ajena, no me corresponde hablar de la «credibilidad» de las encuestas. No tengo una formación técnica específica que me permita juzgar a las empresas encuestadoras y establecer un ranking. Estimo que como en toda actividad humana, debe haber una escala de eficiencias que se establecerá por capacidad técnica, disponibilidad y utilización de instrumentos, niveles de objetividad y de impermeabilidad a los intereses de quien ordena la encuesta.

No son para mí ni buenas ni malas, depende de cómo las usemos, para qué, quién las manejen y cuándo.

Considero que básicamente las encuestas miden lo que el encuestador quiere medir, por indicación de su contratante . Obviamente cómo lo haga es muy importante. Qué pregunte, en qué ámbitos sociales lo haga y cómo oriente las interrogantes. Estructurar la encuesta debe ser seguramente una clave. No son lo mismo las preguntas «abiertas» sobre preferencias de candidatos, que las «cerradas» que dejan afuera a veces a algunos nombres, por ejemplo.

En fin, desde dónde se aplican, a quiénes, por cuáles vías, con qué preguntas, deben ser factores quizás decisivos.

Abrir juicio sobre encuestas que uno mismo no ha ordenado, puede ser temerario e irrespetuoso.

¿Qué importancia tienen para usted, influye en el ánimo, en la forma de trabajar?

No sería verdadero decir que soy impermeable a los comentarios y valoraciones políticas. Lo soy, como toda persona es sensible a los elogios y a los destratos, pero no considero que cambien el ánimo en forma permanentemente negativa o positiva. Saber que alguna encuesta de empresa reconocida ha postergado al FRENTE a un segundo lugar en Salto, me preocupó, pero en horas ya pensaba igual que al mirar una medición que lo coloca primero: «hay que meter y meter con la gente, para convencerla que los valores frenteamplistas son los mejores». La tan mencionada fotografía que genera la encuesta, puede variar por la acción de los actores. Y yo soy un actor, al ser candidata.