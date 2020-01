El gobierno entrante considera que ese ajuste no será para tapar c»agujeros negros» que deje el gobierno

El gobierno electo efectuará una «adecuación tarifaria», confirmó este miércoles Lacalle Pou, aunque aún no se conocen los detalles del ajuste: no hay fecha de vigencia ni monto. En entrevista con El Espectador, el mandatario volvió a mencionar que si no reajustase las tarifas, los números en rojo aumentarían unos 400 millones de dólares.

Manejó el precio internacional de los comnbustibles como una de las variables claves. Lacalle recordó que el gobierno «puso la carreta delante de los bueyes» al no fijar el aumento tradicional de 1º de enero. La administración Vázquez descartó cualquier vínculo político con la decisión, ya que el anuncio se llevò a cabo en el mes de julio, meses antes del acto electoral en el que ganó la oposición.

La confirmación de que no habría aumento la hizo el ministro de industria Guillermo Moncecchi. Fue ante periodistas en Torre Ejecutiva, justo en momentos en que Lacalle y Tabaré Vázquez estaban reunidos en la primera reunión por transición de gobierno. Lacalle había salido conforme de ese encuentro con el presidente de la República pero poco después las tarifas públicas se convirtieron en uno de los primeros desencuentros. Las críticas del gobierno entrante se mantienen. El mandatario electo señaló al respecto: «No hicieron más eficientes las empresas publicas y por única vez tienen este tipo de actitud que deja los números más en rojo para el gobierno entrante».

