Fútbol Comercial. Ganaron Deportivo VJ y Nuevo Uruguay en la quinta y última fecha

Tal cual estaba fijado, se disputaron el pasado sábado en dos canchas, y en forma simultánea, los dos partidos que definían el hexagonal final de Liguilla del campeonato temporada 2019 organizado por la Liga de Fútbol Comercial. Como se había decidido de antemano, y en común acuerdo entre los equipos, no jugaron en esta última fecha Minervine vs Más Color Pinturas, en acertada decisión, ya que ambos habían hipotecado su chance y posibilidad de estar definiendo. Iniciando a la hora 19.00 en el parque Luis T, Merazzi jugaron Deportivo VJ vs La Cafetera, donde la victoria correspondió al actual campeón VJ en cifras de 2 a 0, en forma simultánea en cancha de Nacional jugaron Nuevo Uruguay vs La República, donde al final del juego la victoria quedó en manos de Nuevo Uruguay también por 2 a 0. De esta manera, y con estos resultados registrados, la punta de la tabla de posiciones de la Liguilla quedó igualada entre los equipos ganadores el pasado sábado, y ahora ambos deberán jugar un partido definitorio para conocer al ganador del hexagonal final. En principio, y por datos concretos aportados por la dirigencia de la Liga Comercial, dicho partido final de Liguilla se estaría fijando en la próxima reunión semanal para el próximo sábado en el parque Luis T. Merazzi (Ferro Carril F.C) a la hora 19.00, pero esto es un dato primario y tentativo, ya que todo se resolverá, y decidirá en la próxima reunión semanal del Consejo de Liga entre la dirigencia, y los delegados de los dos equipos involucrados en dicha definición.

Los resultados

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Hexagonal final de Liguilla: Tercera fecha

La República (2) – Deportivo VJ (2)

Nuevo Uruguay (2) – Más Color Pinturas (1)

La Cafetera (2) – Minervine (1)

Hexagonal final de Liguilla: Cuarta fecha

La Cafetera (3) – Más Color Pinturas (0)

La República (4) – Minervine (0)

Deportivo VJ (1) – Nuevo Uruguay (1)

Hexagonal final de Liguilla: Quinta fecha (Última)

Deportivo VJ (2) – La Cafetera (0)

Nuevo Uruguay (2) – La República (0)

Posiciones finales de Liguilla

Deportivo VJ 11, Nuevo Uruguay 11, La Cafetera 7, La República 6, Minervine 1, Más Color Pinturas 1

Así definen

Tras lo que fueran los dos resultado registrados el pasado sábado en la quinta y última fecha del hexagonal final de Liguilla, y al haber sido victorias de Deportivo VJ y Nuevo Uruguay, ahora estos dos equipos deberán disputar un solo partido para conocer en definitiva quién se queda con la Liguilla final. De ser ganador el equipo de Nuevo Uruguay habrá una Final definitiva, por el derecho adquirido del Deportivo VJ a un partido extra por haber sido el ganador de la tabla General y/o Acumulado al cabo de la fase regular de campeonato. Por el contrario, sí en esta final de Liguilla la victoria queda en manos del Deportivo VJ, este se estará consagrando como el campeón de la temporada 2019 de la Liga de Fútbol Comercial

Detalles tentativos

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Hexagonal final de Liguilla

Partido Final: Definitivo

Sábado 7 de diciembre

Escenario: Estadio Luis T. Merazzi (Ferro Carril F.C)

Hora de comienzo: 19.00 Hs (Tentativo)

Árbitros: (a designar)

DEPORTIVO VJ vs NUEVO URUGUAY