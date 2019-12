Ferro Carril a las urnas

En la jornada de la víspera,asamblea anual ordinaria en Ferro Carril. En tanto para mañana viernes, está previsto el acto eleccionario. El hecho concreto es que la puja electoral se habrá de producir, desde el momento que acudirá como una opción más a cuenta de los socios habilitados para votar, la lista 1912 que lidera Ricardo Urroz Mendizábal.

No es la primera vez que la lista suma su pretensión para ser gobierno en la entidad que el pasado 1º de diciembre, llegó a los 107 años de vida.

Como titulares, incluye a Ricardo Urroz, Rodfolfo Carvallo, Walter Macchiavello, Sergio de Lima, Lucila Sánchez, José Pedro Bortagaray, Lisando Rossi, Gabriel Rodríguez, Ricardo Lorenzelli. Comisión Fiscal: Cr. Juan José Canali, Cr Gustavo Lafón, Juan Francisco Sánchez. Comisión Fiscal suplente: Richard da Rosa, Alberto Martínez Piastri, Gustavo Remedi.

Suplentes: Carlos Arrigoni, Miguel Saldamando, Luis Simoes, Tomás Curbelo Urroz, Rodolfo Martínez, Marcelo Rossi, André Lafón, Yamandú Rodríguez, Carlos Errandonea.

«POR UN CLUB MÁS PARTICIPATIVO»

En sus postulados fundamentales, la lista 1912 plantea la necesidad de «un club más participativo: es momento de hacer un cambio», aducen. para marcar en lo inmediato: «nueva campaña de socios; volvé a Ferro».

Sostienen que «increíblemente Ferro cuenta con miles de hinchas, pero solo un bajo porcentaje es socio de la institución. Al no ser socio, su nivel de participación es limitado, no tiene voz ni voto para generar cambios y dar lugar a nuevas propuestas. ¿Por qué el hincha no es socio?: porque no se le ofrecen beneficios que justifiquen pagar una cuota mensual. Por eso debemos generar una reestructura organizacional que sea capaz de entender esta situación, llegando a mejoras y servicios para incentivar la afiliación del hincha».