Respuesta ante algunos rumores sin asidero que circularon en las últimas horas

Siempre alguno que poco tiene para hacer y pensar «tira» algo, y cómo en este caso, son varios que los que se hacen eco y recogen el guante. En las últimas horas circuló un rumor, dentro mismo de uno de los estamentos de la disciplina, que expresaba de la posibilidad de que alguno de los campeonatos de básquetbol a nivel local no se jugaría.

Sobre esto debemos decir que inmediatamente cuando nos llega dicho rumor, hicimos lo que se debe hacer en estos casos, fuimos a consultar a las fuentes, en este caso más de una, la dirigencia de la Liga Salteña de Básquetbol lógicamente primero, y luego consultamos a un par de personas que integran el grupo de whats app correspondiente a integrantes directos de la competencia, de allí mismo, de ese grupo se generó el rumor por parte de uno de sus integrantes. Tras realizar los contactos, mantuvimos comunicación con fuentes fidedignas, y hoy estamos en condiciones de informar que dicho rumor, no deja de ser solo eso, un rumor que nada tiene que ver con lo que se maneja en la interna del básquetbol local.

Dentro de lo posible, cuando se autorice y se pueda, de a poco la actividad y la competencia del básquetbol irá retornando, primero con el campeonato a nivel de las divisiones menores (Formativas), y luego diagramando y organizando la temporada 2020 -. 2021 en categoría Mayores (1ª división)

No hay intención de la dirigencia de la L.S.B hoy día es la de no suspender ningún campeonato, es más, el citado rumor hablaba de que los «gurises» (Formativas) no iban jugar este año, nada más lejos de la realidad, incluso se manejó también la chance de que el campeonato en primera división quizá no se dispute en esta temporada. Todo falso, y lejos de lo que se maneja en forma oficial. Ante consulta realizada por diario El Pueblo a los actores responsables, debemos informar que todo sigue igual a como venía, se está cumpliendo con la suspensión obligatoria debido a la Emergencia Sanitaria producto de la pandemia del Coronavirus (Covid – 19), se atenderá y se respetará cada norma y decisión establecida por los órganos gubernamentales y el Ministerio de Salud Pública, pero cuando dicho aislamiento social llegue a su fin, y los responsables autoricen, la competencia del básquetbol retornará en esta temporada.

Luego no se sabe aún cómo se jugará, queda claro que seguramente algo se deberá «acortar» de la competencia en cuanto al formato de tal o cual campeonato fijado originalmente, pero no más que eso, jugar sin dudas se jugará, en cada una de las categorías, siempre estando atentos, y acatando cada una de las medidas que se adopten de aquí en más.

Lo que se leyó y escuchó por allí, solo son rumores que nada bien le hacen a la disciplina, y parecería ser surgió de alguien sin cosas importantes en que pensar, esta persona lo «tiró» a un grupo a través de una red social, cosa que lógicamente no molestó, pero si preocupó al entorno del básquetbol, a la gente bien intencionada, a la que pretende lo mejor para el básquetbol en Salto, gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo, a estos consultamos (no daremos nombres), una de las personas consultadas nos respondió lo que informamos, «No sabemos que campeonatos tendremos, nadie lo puede saber hoy día, son momentos complicados donde lo primero y primordial es la salud de todos. Quizá tengamos que acortar algo de la competencia en el tiempo calendario para esta temporada, pero una cosa es segura…jugar vamos a jugar..» Luego de dicho esto, no queda otra que aguardar que poco a poco las medidas se vayan flexibilizando, los gurises primero comiencen con su actividad de movimientos de prácticas, para después pensar en volver a la competencia para jugar un campeonato, que pude ser más corto, es cierto, pero que se jugará, al igual se piensa sucederá también con la temporada del «Salteño» en primera división, así de simple.

DANIEL SILVEIRA