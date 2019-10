Dra. Mónica Cabrera, Dirigente de la Agrupación Arerunguá, Frente Amplio

EL PUEBLO dialogó con la presidenta de la Mesa Departamental del Frente Amplio, Dra. Mónica Cabrera, quien reivindicó el trabajo realizado por la diputada Manuela Mutti, sosteniendo que la misma “tiene un trabajo legislativo para mostrar”. También, manifestó que luego de terminado el período electivo nacional “comenzaremos a tejer acuerdos en lo departamental que nos asegure volver a ganar en nuestro departamento”.

¿Cómo viene trabajando su sector de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre?

La Agrupación Arerunguá resolvió participar del Acuerdo 90609 en Salto, que está conformado por el Partido Socialista, el Movimiento de Participación Popular, el Partido Socialista de los trabajadores y nosotros, con un primer objetivo de que el Frente Amplio gane un nuevo gobierno con mayoría parlamentaria, y además, que la Diputada Manuela Mutti sea nuevamente electa como representante por Salto.

¿Es la primera vez que se presentan tantas candidaturas a la diputación en el ámbito local?

No, no es la primera vez, en anteriores oportunidades hubieron 16 y en otros períodos otro tanto, nos parece positivo en cuanto todas suman para el triunfo del Frente Amplio; en este período hay 22 candidatos a diputados, son equipos de compañeros trabajando en la calle, con mucho compromiso y todos con la confianza necesaria de que se presentaron a sumar y a ganar.

¿Ha costado llevar adelante alianzas dentro del Frente Amplio salteño para conformar un bloque sólido?

El bloque sólido existe hace casi 50 años, el Frente Amplio en Uruguay tiene una larga historia de unidad de acción, es el único partido político conformado por movimiento que son las bases y por sectores, partidos, agrupaciones que forman el gran conglomerado de izquierda que tiene nuestro país.

Respecto a las alianzas, se conformaron nuevos bloques, que quizás hace unos años era impensado, han surgido nuevos liderazgos, que se ha dado de forma natural, y con nuestros líderes de izquierda más veteranos, todavía en la lucha, como Astori y Mujica, que no han aflojado en esta campaña, sino que se los vio muy presentes y peliando los primeros lugares del Senado. Esa situación ha enriquecido esta campaña en forma notable porque están quienes representan las nuevas generaciones, está la gurisada comprometida con una nueva agenda de derechos y están nuestros referentes históricos allí respaldando toda esta movida.

¿Cuáles son las principales propuestas que los diferencian de los demás candidatos?

En el caso de la candidatura a la diputación de Manuela Mutti, lo principal es que tiene un trabajo legislativo para mostrar, que fue lo que hizo en estos 5 años que estuvo en el Parlamento, cuáles fueron sus líneas de trabajo, y cuál fue su compromiso con Salto. En eso, Manuela tiene mucho para mostrar, estuvo presente y buscando soluciones en cada uno de los conflictos laborales que tuvo el departamento, en el ámbito educativo y cultural, en el tema vivienda, en el alumbrado rural, atendiendo a pequeños y medianos productores, principalmente ayudando a la gente para que se organice para realizar sus reclamos.

En fin, su trabajo nadie lo puede negar, es una diputada a la que se le reconoce su labor dentro del Frente Amplio, dentro de otros partidos políticos, y por las organizaciones sociales que saben que cuentan con una representante que está a disposición del departamento para lo que se la necesite.

¿Habrá un cuarto gobierno frenteamplista en lo nacional y un tercero en lo departamental?

No tengo dudas, habrá un cuarto gobierno nacional y con mayoría parlamentaria, lo que nos permitirá llevar adelante nuestro plan de gobierno para el quinquenio, y, seguramente, habrá un tercer gobierno frenteamplista en el departamento. Luego de terminado el período electivo nacional, comenzaremos a tejer acuerdos en lo departamental que nos asegure volver a ganar en nuestro departamento, presentando a la ciudadanía un programa de gobierno consensuado con las organizaciones sociales del departamento.