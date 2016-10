Osmir do Nascimento de 79 años, era un conocido productor rural de la zona de Sopas. Su establecimiento se halla al frente de otro, también del entorno familiar, “La Loma”, que es conocido además por su participación en las muestras de la región como criador de la raza Normando.

MANIATADO Y CON UN BALAZO

Como lo informara EL PUEBLO en la pasada edición, en un establecimiento rural ubicado en ruta 31, kilómetro 115, fue hallado sin vida el productor rural Osmir do Nascimento de 79 años de edad.

De acuerdo al parte oficial, un llamado recibido por la Policía, donde se denunció que personas extrañas en situación sospechosa se habían hecho presentes en el lugar, alertó a las autoridades, quienes concurrieron hasta allí, encontrando al llegar, la portera de ingreso sin candado, la puerta principal de la finca abierta, su interior en completo desorden, y al fallecido maniatado, presentando abundante sangrado en su cabeza, debido a un impacto de bala recibido por el mismo, que le habría causado la muerte, y no tres, como se informara primariamente.

A raíz de la magnitud y la conmoción provocada por el brutal crimen, a la escena se acercaron, el Coordinador Crio. Gral. Gustavo López, el Jefe de la División IV, Oficial Ayudante Jairo Jaques con personal de la Seccional 14ta, el Juez de 4to. Turno, Dr. Hugo Rundie, el Fiscal Schubert Velázquez y la Médico Forense, Dra. Wendy Zelayeta, y el Crio. Angelo Acosta con personal a su cargo de la Policía Científica, quienes realizaron el relevamiento fotográfico, siendo investigado el caso por la División IV, no habiéndose aportado más datos al respecto, por las fuentes oficiales consultadas a estos efectos.

LA CAJA FUERTE HABRÍA SIDO VACIADA

Según información brindada a EL PUEBLO por fuentes extraoficiales del entorno familiar, do Nascimento era considerado un hombre de bien, apreciado por sus vecinos, lo que lleva a pensar en la inexistencia de enemigos que hayan podido perpetrar semejante atrocidad.

Por otro lado, su austeridad, lo que le permitía ser bastante ahorrativo, no descarta la posibilidad de que tuviera dinero dentro de una caja fuerte, la cual fue abierta –según nuestras fuentes – llevándose los autores del hecho, lo que la misma contenía, versión que no fue confirmada hasta el momento por las fuentes oficiales, quienes fueron reticentes a brindar más información, pero que bien pudo ser el o uno de los motivos del homicidio.

Por otra parte, el peón que huyó, evitando quizás seguir el destino de su patrón y quien denunciara la situación vivida, continuaría detenido por averiguaciones, pero el entorno familiar descarta que haya tenido alguna relación con el hecho.