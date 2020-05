Protocolo preventivo en la zafra de caña de azúcar en Bella Unión, aumentar controles en pasos de frontera, permanencia de autoridades sanitarias en frontera con Brasil y contacto entre Cancillerías, son medidas tomadas en el encuentro de este 5 de mayo, entre el presidente Lacalle Pou, ministros y jerarcas sanitarios. «El objetivo es trabajar preventivamente y dar garantías a la población», dijo el secretario Álvaro Delgado. «La reunión fue para analizar la política de frontera vinculada a temas sanitarios, y generar protocolos preventivos de manera de dar garantías a la población de Uruguay», explicó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en la conferencia de prensa realizada en Torre Ejecutiva, tras la reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou, el prosecretario, Rodrigo Ferrés, autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Salud Pública, Interior y de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). En ese sentido exteriorizó que el gobierno está preocupado por la situación de ciudades binacionales porque hay casos de COVID-19 del lado de Brasil y no en Uruguay. «Queremos actuar preventivamente en lo que es control y prevención», indicó. Comunicó que el Presidente de la República instruyó a los ministros a que aumenten los controles, tanto en pasos de frontera como en caminos secundarios que se utilizan como atajos para eludir los controles formales, y además solicitó generar protocolos y directrices claras dirigidas a la población de las zonas limítrofes. Delgado detalló que se trabajó en la prevención de actividades que ocurrirán en breve como el comienzo de la zafra de caña de azúcar en Bella Unión que se realiza a fines de mayo, oportunidad en la que más de 300 brasileños ingresarán a nuestro país a trabajar. En ese sentido, se prevé realizar muestreos, aplicar medidas de seguridad sanitarias como el uso de tapabocas y de distanciamiento, entendiendo la particularidad de lo que son las ciudades binacionales.

«Queremos trabajar preventivamente para que haya una zafra con garantías para la población de Bella Unión y trabajadores. Por eso se tendrá contacto con todos los actores de la cadena, con autoridades locales, sindicatos, empresas, intendencia, alcaldía y autoridades sanitarias para que, entre todos, tengamos las garantías y controles necesarios para tener una zafra sin sobresaltos sanitarios y sin peligrosidad de contagios en una zona donde no hay casos», fundamentó Delgado.

Comunicó que el miércoles 6 estarán presentes en Artigas y Bella Unión, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani y el Ministro de Salud, Daniel Salinas, en una visita similar a la realizada a Rivera, el pasado lunes 4. Más adelante se recorrerá las ciudades de Río Branco y Chuy para ajustar protocolos y trabajar desde el sistema de salud público y privado con mayor coordinación con el sistema de salud de Brasil. Además, el secretario informó que el canciller Ernesto Talvi se comunicará con la cancillería de Brasil para poner especial atención en el tema de la situación sanitaria y profundizar los controles de frontera. «Sobre todo porque hay casos confirmados en Brasil y no en Uruguay. Queremos preservar esa situación y adelantarnos a los procesos», comentó el jerarca, quien remarcó, una vez más, la conciencia de la ciudadanía uruguaya y los férreos controles sanitarios como un factor determinante para que no hayan hasta el momento casos positivos de COVID-19, en las ciudades binacionales. Asimismo, Delgado informó que en INIA Tacuarembó se generan mecanismos para aumentar los testeos para la zona norte del país.