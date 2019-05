Pueblo Lavalleja – Por Yamandú Leal

En su gira por nuestro departamento, con la presencia del precandidato por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou, con uno de los principales dirigentes del sector, nos referimos al Senador Luis Alberto Heber.

En su recorrido por el país, ¿cómo ha encontrado a la gente de cara a estas elecciones y al partido en sí?

Yo encuentro, primero, una gran convocatoria; estamos hoy, en este caso, en la sede social de Lavalleja, donde, realmente hay gente que viene de la ciudad y, también, mucha gente del Pueblo. Hay mucha armonía en el Partido Nacional, no hay enfrentamientos; hay sí, opiniones distintas. Un partido tan grande como el Partido Nacional, no es unánime, incluso, dentro del mismo sector, puede haber más de una opinión, porque eso es la democracia, escuchar a todos.

Ahora, eso no significa pelea. En otras oportunidades, por supuesto, hace ya muchas elecciones atrás, los enfrentamientos en el Partido Nacional eran muy duros. Ya hace muchas elecciones logramos generar armonía entre los candidatos, tener una buena relación con ellos, lo que facilita mucho, luego que la gente vota e las elecciones internas y establece a quién prefiere como candidato. Ese, no es alguien que gana, es una preferencia la que los blancos hacemos para saber con cuál candidato vamos a dar pelea al Frente Amplio todo y, a los otros partidos. Pero, sobre todo, al Frente Amplio, para ganarle las elecciones y sacarlo del poder, porque la gente está harta, no puede más, no aguanta más. No se puede más con la inseguridad en la que vivimos; con la falta de rentabilidad; con el desempleo; no aguantamos más, el país precisa del Partido Nacional.

¿Qué opinión le merece la incorporación de Sartori al Partido Nacional; cómo lo ve?

Bienvenido. Buen muchacho, es muy joven y se tira a la precandidatura a la presidencia. Bienvenido. Si la gente lo prefiere, estaremos con él; aunque me parece que, la instancia, es para Luis Lacalle Pou, lo digo con todo respeto a los demás candidatos.

¿Cuántos candidatos lleva el Partido Nacional?

Hay como cinco candidatos; está Antía, Larrañaga, Iafigliola, Sartori y Lacalle Pou.

¿Y Verónica Alonso?

Verónica Alonso se unió al grupo de Sartori. Están buscando la preferencia; lo importantes es que el juez supremo es el pueblo, quien va a ir con un voto no obligatorio.

Pero, sería importante que la gente acudiera. Desde su punto de vista, ¿de qué manera se puede tratar de que la gente vaya a votar en la elección interna no es obligatoria?

Yo creo que la esperanza del cambio. La gente concurre voluntariamente en esta elección para elegir al mejor candidato por su partido político, para ganarle y sacar a la gente a la que tan mal gobernó el Uruguay en estos tiempos, que nos hizo un agujero en ANCAP; que nos hizo otro agujero en la Regasificadora, que está matando la producción nacional, ya que hay empresas que están cerrando. Hay muchísimas familias que están desempleadas y, encima, nos roban. Entonces, yo creo que con este cúmulo de argumentos arriba de la mesa, la gente va a concurrir voluntariamente a darnos una mano para elegir primero, a Luis Lacalle Pou, como candidato, para luego, ir a octubre y ganarle al Frente Amplio en el Parlamento y en la Presidencia.

¿Un mensaje para toda la gente blanca?

Yo fui siete años Presidente del Honorable Directorio y busqué mucho que se generaran entre los blancos, la conciencia de unidad. Ningún partido puede gobernar el país, si no está unido y, también, se pueden acordar con otros partidos, pero, siempre y cuando estén unidos. Si nosotros mañana tenemos la suerte de tener la preferencia, seguramente vamos a tener que acordar con el partido Colorado y, seguramente, vamos a tener que acordar con el Partido Independiente y con el Partido de la Gente. Para poder acordar, tenemos que estar unidos.

¿Y a Novik cómo lo ve?

Lo veo que es un empresario que se ha tirado; bienvenido a la política. Armó su propio partido político; nosotros lo votamos como candidato a la Intendencia de Montevideo, donde había tenido una buena votación, pero, me parece que él, se tiró a jugarse con un partido nuevo, y no le está generando mucho apego; lo digo con todo respeto, pero, me parece que no es el camino, hubiera sido mejor que se canalizara por los partidos que ya están. El partido de Novik, es una persona de colores verdes, esperamos para ver lo que dice la gente.

¿Algo más que quiera agregar para diario EL PUEBLO?

Un saludo muy grande a los lectores de diario EL PUEBLO. Quiero decirles que, siempre somos el herrerismo que acompaña a Luis Lacalle Pou, siempre es el partidario de llegar a los lugares más alejados, porque no hay ciudadanos de primera y de segunda; si se viene a la ciudad, se tiene todo, si se vive en campaña, no se tiene nada. Nosotros creemos que, hay que igualar la descentralización, que es llevar la tecnología que hoy hay, las comodidades que el ser humano en el interior precisa y, en eso, quienes andamos en estos caminos de nuestra patria, en donde vemos el abandono del Municipio, de la Intendencia, en estas carreteras y caminos y que vemos el abandono del Ministerio de Obras Públicas. Las carreteras nacionales, por ellas seguimos peleando, por la ruta 4, que salga allá al Bonete o a MASOLLER, PARA QUE SE JUNTE CON LA RUTA 5. Ellas son rutas que hasta esta altura de la vida institucional del país, ya deberían estar hechas y, lamentablemente, no lo están. Tenemos que hacer mucho. Les mando un abrazo a los que confían en nosotros y en aquellos que no; porque, después vamos a tener que gobernar para todos.