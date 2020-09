Cuando asumimos esta responsabilidad de ser candidatos a intendente de Salto por Cabildo Abierto, lo hicimos con mucho honor, orgullo, compromiso, pero sobre todas las cosas con una sola convicción, hacer lo que se debe y sobre todo hacerlo bien. En nuestra vida fuimos y seremos siempre personas serias y responsables, con errores y aciertos como todo el mundo, pero con un valor inclaudicable que nos acompaña y nos guía, la determinación.

Los salteños estamos hartos de los malos momentos que como departamento tenemos que vivir, porque desde los últimos 10 años venimos padeciendo pésimas administraciones, despilfarro de los dineros públicos, acomodos, y una muy mala manera de hacer política usando la plata de la gente, como si fuera la del bolsillo del intendente de turno.

Por eso nos sumamos a la actividad política, para ayudar a que cambie el rumbo, no podemos darnos el lujo de perder otros 5 años de mala administración, de uso de la estructura municipal para favorecer a los amigos y hacer clientelismo político con la gente.

No podemos y no queremos seguir viendo cómo el destino de un departamento que supo estar en el podio del desarrollo en el interior del país, ahora está sumergido por las malas políticas empleadas en los últimos años, las que nos han dejado por el piso como departamento y a nuestra población con una ausencia de oportunidades que genera daño.

Por esa razón me sumé a Cabildo Abierto, porque es un partido de gente honesta, que dice lo que piensa y hace lo que dice. Entonces en esta oportunidad, que vamos circunstancialmente juntos con el Partido Nacional, les pedimos que nos acompañen, porque nosotros nos comprometemos a gestionar bien los recursos, sin medias tintas, hablando de frente y siendo hacedores de lo que el departamento y los salteños todos, los de los barrios y los que habitan en las distintas localidades, necesitan. Seriedad y responsabilidad para levantar a Salto de una vez por todas.

Por eso este 27 de setiembre votamos juntos.