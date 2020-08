Treinta y tres personas han perdido la vida en lo que va del año como consecuencia de diferentes incendios; la mayoría de ellos, ocurridos por descuidos o accidentes con artefactos para calefaccionarse.

Este sábado se confirmó la cuarta muerte de un anciano residente en el hogar La Vida es Bella, que se incendió a primera hora del jueves en La Blanqueada.

El viernes de noche falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su vivienda, ubicada en Mutoni y Treinta y Tres, en La Floresta, Ciudad de la Costa, Canelones.

La víctima fue encontrada en el baño y se presume que murió por inhalación de gases tóxicos, ya que el fuego no había afectado esa habitación.

El incendio se habría originado en el dormitorio, próximo al baño, y afectó, principalmente, un colchón y otros objetos cercanos.

Bomberos tuvo que forzar el ingreso para poder entrar a la vivienda, ya que todas las puertas y ventanas estaban cerradas.

La causa del incendio es investigada por el Departamento de Investigación de Siniestros.

En el lugar trabajaron bomberos de Parque del Plata, efectivos de Jefatura de Canelones y personal de Policía Científica.

El vocero de Bomberos, Pablo Benítez, reiteró la necesidad de extremar las precauciones para evitar tragedias. Los artefactos de calefacción implican un riesgo y pueden ocasionar un incendio, enfatizó.

Recomendó tener una entrada de aire cuando haya estufas a leña o a supergás encendidas, para que no sea un aire viciado de monóxido de carbono.

Benítez aconsejó no acercar objetos de fácil ignición a las estufas y al ausentarse o irse a dormir, se deberán apagar los artefactos.

También dijo que se deben chequear los tomacorrientes y es recomendable enchufar los artefactos directamente y no mediante adaptadores o a zapatillas.

Al detectar un falso contacto, ruidos, o sobrecalentamiento de los cables, Benítez aconsejó interrumpir el uso del artefacto de calefacción.