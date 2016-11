Con el objetivo de facilitar el acceso a los estudios de grado, la Universidad Católica del Uruguay ofrece a estudiantes con alto potencial académico, becas del 100%, 80%, 50% o 30% del costo de la carrera.

El período de postulación para el concurso de becas es del 1º al 25 de noviembre de este año, en tanto que la prueba se realizará el día el 1 de diciembre de 2016.

El concurso consiste en dos pruebas, una de razonamiento lógico matemático y otra de comprensión lectora.

Año a año se entregan más de 180 becas, tanto a la excelencia académica, conferencia episcopal del Uruguay (CEU) y Dámaso Antonio Larrañaga (DAL). Cada tipo de beca tiene sus características específicas y su adjudicación se realiza siguiendo el orden que surja del puntaje obtenido por los postulantes en las pruebas y el cupo establecido para las distintas facultades (este cupo es proporcional al número de estudiantes actualmente matriculados en cada una de las facultades).

Todas las carreras de grado participan del concurso y las carreras por las que se puede concursar para la sede Salto se pueden conocer a través de la página web de la UCU o comunicándose directamente en dicha casa de estudios en Artigas 1251.

Los interesados pueden comunicarse previamente a la inscripción al concurso o luego de ser adjudicatario de una beca, con la Secretaría de Admisión y agendar una entrevista académica para conocer más detalles sobre las carreras y la Universidad. La entrevista académica es obligatoria para los ganadores, previa a la inscripción a la carrera de grado.

REQUISITOS

PARA POSTULARSE

Ser uruguayo o extranjero con residencia permanente en el país, tener hasta 30 años al 1º de noviembre de 2016, haber finalizado el bachillerato, o en caso de tener asignaturas pendientes de aprobación se atengan al régimen de previas vigente en la Universidad. Si corresponde, haber cursado y aprobado asignaturas de grado en otras universidades y deseen solicitar su revalidación. No estar cursando o haber cursado en la Universidad Católica del Uruguay carreras de tecnicatura o grado o postgrado en los últimos tres años. No tener título de grado universitario o terciario no universitario al momento de postularse al concurso, como por ejemplo técnico de la UTU y tecnicaturas en general, así como títulos expedidos por institutos de formación docente dependientes de la ANEP o habilitados por esta, como por ejemplo título de maestro o profesor de secundaria.

El día de la prueba el postulante deberá presentarse con su Cédula de Identidad y la constancia de inscripción (por correo electrónico) impresa, en la Sede donde rendirá el examen, a la hora requerida. Los resultados serán comunicados personalmente a cada postulante.

MÁS INFORMACIÓN

EN LA WEB DE LA UCU

En la página web de la Universidad Católica del Uruguay se pueden encontrar más detalles sobre las bases del concurso así como modelos de pruebas realizadas en años anteriores. Las mismas son referencias sobre el nivel de exigencia y los tiempos requeridos para la realización de cada prueba. Es importante saber que cada año el concurso de becas cambia el formato y la estructura de sus pruebas y que el plazo para la postulación vence este viernes 25.