Julio Fagoaga. El presidente en los 86 años del viejo Almagro

«Cuando me preguntan a todos les digo lo mismo: a ningún dirigente de la comisión se le ha pedido autorización para utilizar la cancha. Por lo tanto, si se juega o no se juega campeonato relámpago o algún picado, está fuera del conocimiento de nosotros. Lo que ocurre es que la cancha de Almagro es abierta. Por lo tanto, conversan primero debajo de los árboles y se mandan a jugar después. ¿Cómo le decís a 30 tipos que no pueden jugar, porque determinados riesgos están planteados?

No solamente por la pandemia, porque en esos partidos que se juegan no hay precaución ninguna, sino porque en Almagro ya nos comimos un juicio, cuando una pelota terminó en la avenida para dar contra una señora que iba en moto. La persona cae, se lesiona, y después se sabe lo que pasó. Por eso en Almagro no queremos que esa historia vuelva a repetirse. Hacer lo que haya que hacer para evitarla».

*********

UNA MANERA DE DE SALENTAR

Al fin de cuentas, invocar con JULIO FAGOAGA el aniversario 86, pero derivando inevitablemente a realidades que se asocian a Almagro.

Es un tiempo especial. Con el fútbol arrinconado, conviviendo con lejanías que se descubren en una sede sin repiqueteo de zapatos de fútbol o vestuarios en movimiento.

La sede será objeto de mejoras, pero el presidente le pone el acento a la situación que se le puede crear a Almagro, si no se adoptan las medidas con respecto al campo de juego.

«Hasta pensamos en cortar o sacar los arcos de la cancha, sobre todo el que da hacia la avenida. Es una manera de desalentar a quienes vayan a armar a algún partido. Y menos que se juegue por plata. Al fin de cuentas es el nombre de Almagro el que está en juego, si es que se utiliza la cancha propiedad del club».

EN LA HORA DEL TEJIDO

A partir de la decisión de los clubes de la «A», en la «B» y en la «C», la misma toma de posición. Se trata de no caer en tentaciones deportivas, que generen algún tipo de riesgo.

Pese al año sabático en materia de fútbol a nivel del plantel superior, en Almagro no faltan encuentros a nivel de Comisión Directiva, «porque siempre hay algo posible de hacer. Pensamos en esa necesidad de la cancha teniendo un tejido sobre el sector de la avenida. Es un fin que tenemos que encarar no mucho más allá en el tiempo.

Mejoramientos en la sede que vamos a definir. Esta es la ocasión a favor. Sin movimiento de fútbol, podemos darle forma a la idea y encarar lo que figura en los planes, como los nuevos baños. En el fondo de la sede tenemos espacios disponibles, para que nos sean útiles.

Habrá que dejarlos a punto. Pero todo a su momento y haciendo las cosas de la mejor manera. Hay que evitar juntarnos, para que los riesgos no existan. No queremos «quemar» la sede: si hay disposiciones, en Almagro las cumplimos. El nuevo aniversario nos replantea ese defender la imagen del club. Es esa la línea. Y en esa línea estamos»