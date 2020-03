Pedro Otegui- Lanas Trinidad

Pedro Otegui, director de Lanas Trinidad se refirió a la situación que está atravesando el país y el mundo debido al coronavirus. Al respecto comentó que si se analizan los últimos años, un 30% de los productos que Uruguay exporta fueron a China, no solamente la lana, sino también la carne, la soja, madera, celulosa, y hoy, su principal cliente está con dificultades. Otegui indicó que el otro gran mercado de Uruguay es la Unión Europea, y probablemente dentro de 10 o 15 días, el resto de Europa esté más parecido a lo que está viviendo Italia hoy, que Italia parecido a lo está viviendo el resto de Europa. Comentó que Estados Unidos y Brasil están tomando medidas, este jueves el presidente argentino también anunció medidas, por lo cual este tema no es de un país ni de un rubro, sino que nos pega a todos los países y a todos los rubros. En este sentido deseó que “la factura que tenga que pagar Uruguay sea lo más chica posible; primero en vidas humanas, y en la parte económica, llevará su tiempo, pero es un camino que tenemos que recorrerlo nos guste o no”. Otegui se refirió concretamente a la lana, explicando que hoy está relativamente trancada la venta al exterior, pero “la lana es un producto no perecedero, con lo cual – si bien no es lo mejor- frente a una emergencia como esta, si un productor este año, o en los próximos meses no vende porque no le gusta el precio o porque no hay demanda, puede esperar”. Agregó que quizás hay otros rubros que no pueden esperar, como en el caso de los tamberos, los frigoríficos, “ojalá esto no le hubiera tocado al Uruguay, pero le toca al mundo entero”, dijo y consideró que es importante ver qué han hecho los demás para ver si eso es aplicable acá o no, y sino tendremos que recorrer nuestro propio camino. “Esto va más allá de un problema coyuntural del mercado y hasta que la parte sanitaria del mundo entero no esté consolidada, los ritmos comerciales, industriales, de exportación e importación, van a tener un nuevo escenario que no conocemos”, aseguró. Teniendo en cuenta que algunas empresas en China tomaron la decisión de paralizar ciertas plantas, fue consultado acerca de esa posibilidad en la planta que tiene a su cargo, indicando que “estamos lejos de tomar una decisión en esa línea, pero es un tema que se va evaluando con responsabilidad, vemos que hasta ahora el ejemplo más completo es lo que pasó en China, que da sensación que llegó al fondo y se está recuperando, pero ellos cerraron las fronteras con candado, cerraron las ciudades, sin ferrocarriles, sin transporte público, sin aviones, y promoviendo que la gente no saliera de la casa, están las autoridades y nosotros estamos analizando y viendo lo que nos puede tocar a nivel de una empresa, pero delante va el superior interés del país; creo que todos vamos a ir aprendiendo cosas en estos días que no estaban en nuestra cabeza”. Por otra parte comentó que pese a la incertidumbre, ésta ha sido una buena zafra de reproductores, lo que muestra que el productor uruguayo sigue apostando a producir mejor, la genética es un tema importante al igual que el manejo. “Esto que estamos viviendo es muy duro, estamos como aturdidos pero el mundo se va a levantar”, concluyó.