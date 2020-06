El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) pidió que la empresa Envidrio ingrese a concurso de acreedores. La resolución fue aprobada de forma unánime.

Según detalla El País, Inefop es acreedor de Envidrio desde 2018 cuando le concedió un préstamo de U$S 1.5 millones. Si bien la solicitud de concurso necesario aún no ingresó a la Justicia, se considera que esa deuda es incobrable.

En el momento en que pase a la Justicia, el magistrado deberá solicitar los balances a la empresa y determinar si es solvente o no. Lo que se busca es evaluar la viabilidad de la fábrica de vidrio y buscar la posibilidad de que continúa operativa.

La fábrica fue emblema del proyecto de empresas autogestionadas que impulsó el expresidente José Mujica durante su administración.

En 2019, una auditoría realizada por CPA Ferrere observó la omisión reiterada de Inefop en solicitar información sobre las finanzas de Envidrio y su negativa a reconocer su incobrabilidad.