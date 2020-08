Martín Texeira y el contrato que se transforma en cuesta arriba

La Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol, parte misma de un fin: que en el futuro los entrenadores a nivel de clubes de la divisional «A», dispongan del diploma que los habilita para la función.

Implica establecer: que hayan pasando por los ciclos de aprendizaje de la Licencia específica. Se pretende que de cara al futuro, se puede generar algún tipo de exigencia a nivel de divisionales, pero sobre todo en las categorías juveniles, porque son los ámbitos en que se necesitan marcar perfiles que desemboquen en el mejoramiento, en la evolución sistematizada. La razón formativa, no deja de transformarse en una razón especial.

Pero con MARTÍN TEXEIRA en EL PUEBLO, un aspecto a considerar y el DT para no ocultar el pensamiento,»porque tanto a veces se habla que nosotros no podemos estar expuestos al resultado. Que cuesta mantenernos en funciones, si la recompensa no se produce. Por lo tanto que se nos tendría que firmar algún tipo de contrato. Nooooo….eso es imposible, para la mayoría de los clubes que son parte de la Liga Salteña de Fútbol. Hay clubes que sin la venta de buseca y los pasteles en el fin de semana, no sobreviven. Que eso pueda ser una pretensión nuestra en algún futuro, por ahora deja de estar al alcance de los clubes. Hay una realidad que es la que manda y nosotros bien que sabemos cual es la realidad».