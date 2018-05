La elocuencia del presidente del Colegio, Néstor Martínez Vital

“Yo soy sincero en lo que digo, por lo tanto no me guardo lo que pienso”.

-Néstor Martínez Vital, el presidente del Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol, fue de una elocuencia terminante en el Consejo Superior. Abrió diálogo con delegados y neutrales. Enfocó la realidad del arbitraje salteño, aceptó puntos de vista contrarios y en ningún momento tradujo señales de rechazo, bronca. Fue para escuchar.

Pero también para exponer razones de hecho.

**********

“Sé bien, porque los veo. Hay errores groseros de los jueces que cuesta creer. Voy a la cancha siempre y no dejo de estar. Ando en la vuelta todo el domingo de tarde. Desde las 13 a las 18 horas, me verán siempre. Llega un momento que algunos hinchas se las agarran conmigo y tengo que irme de la chancha. Tampoco estoy para que me acusen, porque el hincha no reconoce determinadas situaciones. Tenemos 34 jueces, para hacer frente a todo el calendario. ¿Cómo hacemos en el Colegio para contemplar a todos? No se puede! Es bien concreto que tenemos 5 o 6 de buen nivel, y con ellos hay que manejarse. Tenemos que mirar al primero y al segundo equipo de la tabla y al descenso. En esos partidos poner lo mejor”.

**********

Se planteó en ese momento, el turno de Salto Uruguay (Roque Escobar), “porque nosotros entendemos que todos los partidos son importantes.”.

En la misma posición afloró la delegación de Tigre (Julio Silveira), “para que también el Colegio piense en nosotros”.

LA IMPOSIBILIDAD DE SANCIONAR

Los apuntes de Néstor Martínez Vital fueron patéticos. Porque además el Colegio de Jueces está virtualmente imposibilitado de sumar. Al decir del presidente del Colegio, “si sancionamos, nos quedamos sin jueces”.

En todo momento, no se guardó un pensamiento clave: “se muy bien que determinados errores perjudican a los equipos.

Yo estuve dentro de una cancha y no me lo van a decir a mi.

Entiendo cuando se patea contra el arbitraje, pero sin dejar de reconocer que los errores dentro de una cancha, son de todos. Y no solamente del juez”.

Lo cierto es que los funcionarios disponibles, apenas pueden contemplar apretadamente todo el calendario. En tanto el hecho de jugarse partidos los miércoles y sábados, para Néstor Martínez Vital, juega a favor de soluciones “porque podemos repetir los árbitros”.

Otro aspecto no menor: desde OFI es casi habitual que se convoque a ternas salteñas. La opción de tender un puente con el Colegio Técnico del organismo rector, “para que en lo posible no designen ternas nuestras”.

De lo que no hay dudas: la realidad a la hora del árbitraje, sabe de su propia complejidad. Por eso, se trazó un imperativo: la Escuela de Jueces del futuro. Y cuanto antes, mejor.