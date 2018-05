Hoy juegan el partido N°4 en serie de play offs semifinales con el “playero” Malvín capitaneado por el salteño Nicolás Mazzarino 2 – 1 arriba ante Defensor Sporting

La incógnita plateada, hay que jugarlo, y será esta noche en la capital del país (Palacio Peñarol), cuando a partir de la hora 21.15 comiencen a jugar el cuarto juego en serie de play offs semifinales los equipos de Malvín vs Defensor Sporting por el campeonato de Liga Uruguaya de Básquetbol temporada 2017 – 2018

Lo mismo que opinamos para el otro cruce que se encuentra ahora empatado 2 – 2 entre Aguada vs Nacional decimos para éste, no existe un juego igual a otro, y son estos partidos diferentes, y definitorios, esto es así.

En el caso del “playero” capitaneado por el salteño Nicolás Mazzarino, sabe que una victoria esta noche les otorga el pasaje a la Final de L.U.B, por el contrario es consciente el “fusionado” que no tendrá mañana, deberá ganar esta noche para “estirar” la serie al quinto, y definitivo, las cosas como son.

Resultados anteriores

Partido Nº 1: Malvín (73) – Defensor Sporting (68)

Partido Nº 2: Defensor Sporting (73) – Malvín (67)

Partido Nº 3: Malvín (85) – Defensor Sporting (82)

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga Uruguaya de Básquetbol: Temporada 2017 – 2018

Serie de play ofss semifinales: (Al mejor de cinco partidos)

Partido Nº 4

Miércoles 2 de Mayo

Escenario: Palacio Peñarol (Montevideo)

Hora de comienzo: 21.15 Hs

Árbitros: (a designar)

MAVÍN (2) vs DEFENSOR SPORTING (1)