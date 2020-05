«El que más o el que menos ha visto lo que ha pasado con el fútbol en Alemania, hasta sirviendo como base para muchos, en materia de precauciones. Está bien.

Cuando salen del vestuario, no hay contactos, no hay saludos. Los suplentes guardando la distancia de ese metro y medio o más. También el cuidado que existe al tiempo de celebrarse los goles. Todo bien, ¿verdad? Pero a la hora del partido, sobre todo en el área, todos en el área, todo se juntan, todos se agarran. La transpiración de uno a pocos centímetros del otro. ¿O se piensa que se puede marcar a un delantero, guardando una distancia de dos metros? Entonces, los suplentes que esperan distanciados y en la cancha, con el fútbol como parte del contacto que es inevitable. Por eso digo que en esto del fútbol cuando se manejan determinadas situaciones, no queda menos que pensar que hay mucha hipocresía. ¿De qué protocolo hablan?»