Entrevista a Carlos Albisu

Carlos Albisu aspira a «tratar de ser genuino y trabajar en política como se debe, disfrutando la tarea, tratando de poder tener la capacidad de tender puentes y sentarte con todo el espectro político para buscar soluciones a temas que vienen trabados en los cuales se necesitan decisiones de todos para poder tener políticas departamentales que vayan más allá de lo que son los partidos políticos y los gobiernos de turno, porque a veces se necesitan más de cinco años para poder darlas», así se lo expresó a EL PUEBLO en una charla luego de las elecciones de los jóvenes del Partido Nacional (PN).

- ¿Cómo analiza la participación de los jóvenes, tanto a nivel país como en lo departamental, en sus elecciones internas del pasado 2 de setiembre?

– Por supuesto que muy positiva en muchos aspectos. Desde lo que es lo electoral, desde lo que son los números que es lo que por lo general la gente mira y se visualiza. Positiva desde el momento que a nivel país el partido aumentó casi en 20 mil votos de lo que fue la última elección, y andar en torno de 67 mil jóvenes que acompañaron esa interna de la juventud del PN, que entendemos que es un gran apoyo y que va de la mano con lo que viene viviendo el partido, esa efervescencia, la militancia, esos nuevos dirigentes que hoy está teniendo el PN a nivel país.

A nivel local, con un aumento de una elección a otra de un 60%, que creemos también que es muy positivo y que va de la mano con el partido que estamos viendo hoy a nivel local con un trabajo que se viene haciendo por parte de todas las agrupaciones, de todas las listas, en la Casa del PN desde el 2015 a la fecha, que uno lo ve dentro de lo que son las diferentes reuniones y plenarios de las diferentes listas en la Casa del PN, lo ve también cuando sale a recorrer los barrios, lo ve también cuando sale a recorrer las localidades de la campaña, lo ve en el día a día en la calle, que hay mucha gente que de alguna manera quiere apostar al PN.

Ve al PN como el cambio necesario a nivel nacional y en lo departamental, y de alguna manera se ve también en ese apoyo de muchos jóvenes que comenzaron a trabajar y a caminar en la actividad política. Así que en ese sentido, fue algo muy importante.

Después está lo que queda, cuando muchas veces los diferentes dirigentes y sectores políticos nos llenamos la boca hablando de renovación, es bueno cuando eso se baja a la práctica que es lo que ha hecho el PN, entonces uno ve a un partido con 181 años trabajando permanentemente, aggiornado y con mucha vitalidad, siendo el principal partido de la oposición y con grandes chances de ser gobierno. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué un partido que tan pocas veces ha sido gobierno está tan vital y tan fuerte como el nuestro? La respuesta pasa por esa renovación permanente y necesaria que deben tener los partidos.

- Si bien no se puede extrapolar lo que pasó en esta elección de jóvenes con lo que puede ocurrir en las elecciones del 2019, ¿lo toman como un termómetro de lo que podría pasar?

– Creo que sí. Si bien uno ve –y estamos hablando a nivel nacional- en encuestas que permanentemente están dando al PN primero o empatado con el FA, con un amplio crecimiento, es un mojón del momento, pero en este caso ha venido acompañado desde el punto de vista electoral con un aumento considerable de apoyo de jóvenes que ven en el PN un lugar como para empezar a transitar su vida política. Esto va de la mano con todo esto y se vienen alineando los diferentes temas como para llegar al 2019 con mucha fuerza y con esas chances que las diferentes encuestas vienen dando.

- El PN suele votar de una manera en lo nacional y unos meses después decae su votación en lo departamental, ¿cómo se logra romper con eso?

– No existen fórmulas mágicas, lo que debe haber es trabajo. Al mes que el intendente Lima asumiera su cargo en julio de 2015, nosotros estábamos inaugurando la Casa del PN y desde ahí se ha transitado con un trabajo permanente, en el día a día, de todo el PN, recorriendo el departamento, reuniéndose, haciendo cosas. Aparecieron tres nuevas listas que eso se veía apenas unos meses antes de la elección y hoy se ve en Alianza Nacional con la Lista 180, lo que es Verónica Alonso con la agrupación de José «Chelo» Cardozo, en «Todos Hacia Adelante» ves a una Lista 400, que es una nueva lista que empieza a transitar, y eso, le reitero, se veía apenas unos meses antes de las elecciones, y hoy que estanos muy alejados de esa instancia, y ya vienen haciendo el trabajo político de posicionarse. Ya lo hicieron en la elección de jóvenes.

Entonces, uno ve una efervescencia, un trabajo y una rebeldía a cambiar esa situación que también, y con mucha ayuda de lo que es la realidad nacional del PN, se viene dando para cambiar eso que ha ocurrido en las últimas dos elecciones, en 2010 y 2015.

- ¿Qué tanto puede aportar a este cambio en lo departamental que la presidencia de la República sea ganada en 2019 por el PN?

– Creo que mucho. El hecho que el presidente sea de tu mismo partido, siempre ha empujado. También estamos trabajando para no depender 100% de eso. Por supuesto que si el presidente es del PN en las próximas elecciones, va a empujar y mucho a las posibilidades de lograr una Intendencia, pero el trabajo que venimos haciendo es independiente de esos factores que son externos, si bien son dentro del PN, empujan y ayudan mucho, uno ve la efervescencia nacional que baja a los diferentes departamentos, pero el trabajo que propusimos y estamos realizando todos juntos, van independiente de eso.

- Las encuestas que usted menciona, también dicen que existe un porcentaje muy elevado de indecisos, cercano al 40%, quiere decir que el uruguayo aún no tiene decidido qué va a votar en 2019. Otros analistas sostienen que el uruguayo ya no vota ni partidos políticos ni programas de gobierno, vota al candidato. ¿Cuándo el PN de Salto discutirá el tema candidaturas a la Intendencia?

– Estamos trabajando y tratando de facilitar a que todo aquel que se sienta capacitado y con ganas de ser candidato a la Intendencia, que vaya a la contienda. Después existe, por supuesto, la interna en la cual todos necesitamos tener el apoyo de la gente para poder llegar a ser candidatos. No hay que analizar mucho, pero si dar las libertades y las facilidades para que todos aquellos compañeros del PN que quieran ser candidatos a la Intendencia puedan serlo.

- ¿Se entiende entonces que la experiencia de la candidatura única del PN en la anterior elección no fue positiva y no se va a repetir?

– Y no. Pienso que acá tendríamos que ir con tres candidaturas. El PN tiene candidatos, gente y equipos con la capacidad como para poder presentarse en una elección departamental.

- ¿O sea que no se van a negociar las candidaturas en un cuartito sino que se presente a una interna todo aquel con aspiraciones y que sean las urnas las que decidan quién será candidato?

– Esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato sobre el cambio de rumbo que hemos tenido, aunque aún hay cosas que tenemos para seguir cambiando, diferentes a las últimas que hemos hecho y que son importantes y que van en esa línea de algo que no funcionó, que pudo haber sido un error, hoy lo vemos como que hay que cambiarlo, mejorarlo y por ahí puede venir también la fórmula de mejorar electoralmente a nivel local.

- ¿Sigue convencido que a fin de año deja la presidencia del PN?

– Si. Mire, uno tiene la palabra que dimos cuando no fuimos candidato a la Intendencia porque habíamos dado la palabra a Lucía Minutti que la íbamos a apoyar, y cumplimos. En diciembre de 2015 también dimos la palabra que íbamos a estar al frente de la Comisión Departamental del PN hasta diciembre de 2017, y así lo vamos a cumplir. La palabra es sagrada para nosotros.

- ¿Se va a trabajar en un programa único de gobierno del PN en Salto o cada candidato manejará su propia propuesta?

– Lo hemos hablado mucho. Lo interesante es mantener una línea sobre determinados temas, y después por supuesto, que cada candidato maneje diferentes matices sobre estos u otros temas. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con programas, ya hay un grupo de compañeros que han venido trabajando en diferentes temas, los que se profundizarán seguramente a partir de lo que es fin de año de cara a lo que serán las elecciones de 2020, también apoyados por algunos equipos técnicos que hay en Montevideo.

- Desde su óptica, ¿cuál debería ser la columna vertebral de un programa de gobierno departamental del PN?

– Desde nuestra óptica tenemos un gran tema, que cualquiera que pretenda ser candidato a intendente lo tiene que tener muy claro, que es el tema económico. Tenemos una comuna que está endeudada y que va a estar pagando un préstamo durante 15 años, o sea que hay plata que no va a estar entrando y que va a estar pagando eso. Una comuna que se tiene que organizar en lo que es el rubro cero y gastos extras que puede tener una Intendencia.

Hay que poner la casa en orden para empezar a transitar e ir por los servicios básicos que tiene una Intendencia, como la recolección, el estado de las calles, la iluminación. Después está todo lo que uno pueda llegar a hacer como intendente y que no necesitás de recursos locales, sino que es más un tema de gestión e ir a sentarte a los diferentes ministerios a pelear desde lo que es el turismo, un tema de obra, de vivienda, para poder reflotar y trabajar así diferentes temas del departamento. Como también tenés que ir a sentarte con empresarios que están en Montevideo para tratar de alguna manera, seducirlos y traerlos a invertir a nuestro departamento. Tratar de buscar a diferentes bancos internacionales que andan buscando dónde invertir en toda esta zona y llevarles buenos proyectos para que vengan a invertir y mejorar lo que es la región. Poder sentarte con grandes empresas que hay en el departamento, entre ellas lo que es Salto Grande, y tratar de hacerlos socios para poder trabajar juntos e ir mejorando la ciudad y el departamento. Me parece que por ahí tiene que venir la cosa para tratar de bajar lo que son estos altos índices de desocupación que tiene Salto, si bien eso es responsabilidad del gobierno nacional, tenemos también que asumir la responsabilidad que nos toca como gobierno local de ayudar a los salteños que más necesitan de una mano en estos tiempos.