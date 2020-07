Aunque no se trata de disminuir una Liga de otra, o un campeonato de otro, es real que el fútbol del Consejo Único Juvenil se constituye en un caso especial, desde el momento que son cientos los adolescentes que se movilizan en pro de la actividad que podrá encauzarse a partir del mes de setiembre. Tratándose de menores de edad, un aspecto más para que se acentúen todos los mecanismos de prevención. Las responsabilidades NO LE SERÁN AJENAS A CADA CLUB.

A la luz de ello, EMANUEL PRIARIO sintetizó que «hay que entenderlo bien; esta es una medida social-sanitaria. La sensación es que hay quienes no parecen captar que estamos frente a un problema, que sabemos que existe, porque todos los días se producen casos nuevos. De última dos más en Artigas….y no estamos lejos de Artigas. El fútbol no puede mirar para otro lado. El haber participado en ese primer encuentro, nos plantea la necesidad no solo de difundir en qué consisten las fases, sino de hacer referencia a esa toma de conciencia que debiera plantearse-. Es lo que estamos buscando».