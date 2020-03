El Futsal se sumó a las medidas, sin actividad general por tiempo indefinido

El momento y la situación lo amerita, la cosa viene brava y complicada, hay que acatar cada una de las medidas adoptadas e informadas básicamente por el Ministerio de Salud Pública, como por ejemplo aquello de quedarse en sus casas, salir lo menos posible, y tomar real conciencia del problema (clave y fundamental) es uno de los factores que definitivamnte, y está comprobado, puede frenar la expansión en cuanto al contagio del Coronavirus ( COVID – 19), No hay dos lecturas al respecto, el Futsal (llámese Liga Salteña de Fútbol Sala) no estuvo ajena, cómo debe ser por otra parte, e inmediatamete conocidas las medidas del M.S.P suspendió en forma general su actividad, dejando en claro la dirigencia que hay que esperar y punto. Al igual cómo en el resto de las disciplinas del deporte, el Futsal tambièn emitió (ver edición de ayer miércoles) su comunicado oficial referido a la suspensión total de actividades hasta nuevo aviso.

Tal cual habíamos informado oportunamente, el pasado fin de semana (sábado y domingo) se debía disputar como estaba fijado desde el pasado martes la undécima fecha en ambas divisionales. Una vez conocida la resolución de Emergencia Sanitaria tomada por Presidencia de la República, y el Ministerio de Salud Pública, la dirigencia de la Liga Salteña de Fútbol Sala emitió un comunicado en tiempo y forma, informando acerca de la toma de resolución referida a la suspensión total de la actividad deportiva ( ahora general) por tiempo indefinido.

Era lo que se aguardaba y correspondía, y en este caso el Futsal no estvo ajeno a lo que fueron después las decisiones tomadas por todos los estamentos del deporte a nivel país, acerca de la paralización deportiva total, no solo en lo que refiere a competencia, sino tambièn en lo que refiere a las actividades de cada institución y clubes en sus propios locales fìsicos, llámese movimientos de práctica, entrenamientos, y cualquier otro tipo de actividad que involucre a grupos numerosos de personas en cada caso.

No queda otra que esperar y punto, hay que acatar (más que nunca) las medidas tomadas, cuidarse mucho por el bien personal y de todos, porque tambièn queda claro que de esta situación se sale entre todos, y será por el bien de todos…

DANIEL SILVEIRA