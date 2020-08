Wilson Cardozo y la Sub 17 poniendo proa

-Y bueno….es una manera de ir volviendo.

«Es un poco lo que todos queríamos, pero también había que dominar la ansiedad. Sabíamos que más tarde o más temprano, este paso tenía que darse porque la idea de terminar el Campeonato del Interior, fue algo de lo que siempre se dijo».

-¿Tantas cosas que pasaron a nivel del plantel Sub 17 o no tantas?

«Pasaron, claro, desde lo deportivo a lo personal. Fueron cinco meses y en la vida de un adolescente, es todo muy cambiante».

-¿Contactos de vos con ellos?

«Más que desde nosotros como integrantes del Cuerpo Técnico, de una mayoría de padres que hizo lo posible para que el núcleo no se alejara del fin. Creo que hicieron una tarea bárbara y cuando hubo que prestar alguna ayuda, se lo hizo. Para el jugador a esta edad, es un tiempo especial. Se quedaron sin fútbol y para ellos el fútbol es especial. También es una contención».

-¿Qué día para el despegue?

«Este martes. Porque además cuando nos juntemos, ya sabremos cual será el sistema de disputa. Y eso importa. Saber que se nos viene. A esta altura son tres las opciones y hay que estar preparados para cualquiera de ellas».

-Repasemos.

«Frente al rival de turno un partido solo con carácter de eliminatoria, ida y vuelta o todos en una misma sede, A cada una de las tres habrá que adaptarse. Mucho más allá del sistema de disputa, es la respuesta del grupo. Es en la respuesta que pretendemos»

***********

Es el tiempo que pasó y el reencuentro que llegó para la Sub 17 en manos de WILSON CARDOZO. Cuando el DT pasa revista con EL PUEBLO, va fijando objetivos, pero admitiendo el valor de estos primeros pasos, aunque el aliento surge a partir de un hecho real: dispondrá de todo el plantel.

Ninguno faltará. Los conoce a todos. Lo conocen a él.

Los engranajes aceitados. Como para que la máquina se prolongue funcionando. Aunque claro que Wilson siempre es un mensajero del equilibrio, sin caer en los extremos. Una actitud a favor de la inteligencia misma.

**********

-Un mes por lo menos antes del arranque de la fase final. ¿Cuántas sesiones por semana a cuenta de la selección?

«Tres o cuatro sería lo mejor. Cuanto más los tengamos, mejor. Hay que negociar con los clubes, porque las prácticas ya empezaron. Lo bueno es que no vienen de «cero» en el plano físico».

-¿Se evita encarar una especie de pre-temporada?

«No. No. Algo o mucho habrá que hacer para igualar la condición de cada uno de ellos».

-Pero han sido parte de sesiones de fútbol. O de más de un «picado».

«Sabemos que incluso se han juntado, pero con nosotros al margen. No era del caso nuestra presencia, porque en la Liga como tal, era una instancia que no estaba dispuesta. Ahora sí».

-Si tenes a todos, es que el funcionamiento se hará más viable. Menos complejo.

«Existe una razón por sobre todas: a este plantel no le falta madurez para haber captado la idea y aplicarla. Saben cuál y cómo defenderla en la cancha. Y crease también que este tiempo que a todos nos tocó vivir, para ellos sumó como seres humanos, una cuota más en el aprendizaje de vida. Se conoció una realidad no antes vivida».

-¿Repercute en la condición del jugador del fútbol también?

«Ahhhh…..no tengo dudas. Hace al todo de la persona. Pero a la hora de jugar, otro punto que no me parece menor: podemos producir más variantes».

-¿A partir de qué motivos?

«Por eso de la idea aprendida, aceptada. Entonces lo nuestro tendrá que pasar por el repaso y profundizar la idea».

-¿Más vuelo de optimismo en todo caso?

«Es el que nunca nos falta, porque sabemos lo que tenemos como parte de un plantel, que no son solamente los que entrenan a la cancha en el inicio de un partido. Por eso voy más allá en el concepto y hablo de plantel».

-¿Te has juntando con los restantes integrantes del Cuerpo Técnico?

«Nos hemos comunicado, pero este lunes lo haremos personalmente. No es poco lo que hay que definir antes de empezar».

-¿Es un desafío el tiempo restante?

«Yo hablaría de compromiso. Sobre todo entre nosotros. El compromiso de responder».

-Colonia es el primer rival. ¿Algo conoces o van a «ciegas»?

«Siempre se sabe. Es posible rescatar información sobre el rival. Algo ya sabemos. Pero vamos a saber más. No niego que es importante tener en cuenta a quien tenemos enfrente, pero hago de lo que pienso sobre mi equipo, la cosa fundamental. Creer en que vamos siendo o somos»

-Con esa base que no te falta.

«Es la base que ayuda. Saber que somos los mismos. Como la idea está intacta la aplicación es posible. Y necesitamos que esa aplicación siga siendo posible».

ELEAZAR JOSÉ SILVA