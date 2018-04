Marcelo Pereira, director de la Regional Norte del Plan Agropecuario, indicó que venimos desde el mes de diciembre hasta ahora consecutivamente con cuatro meses con déficit de crecimiento de forraje (en diciembre creció un 19% menos -en el basalto- en enero un 20% menos, en febrero un 34% menos y en marzo un 25% menos), lo que en definitiva está determinando que muchos de los predios monitoreados, tienen muy poca disponibilidad de pasto a esta altura, y del orden de 2,4 cm, “eso es claramente una diferencia con respecto a otros años, estamos entrando con muy poco pasto al invierno”.

El técnico indicó que en lo que resta del otoño que es mayo, mes que se parece mucho a junio que es el mes con menor tasa de crecimiento en todo el año, y en el invierno normalmente si se cierra el mejor potrero de campo natural del Uruguay, es decir si se lo excluye de pastoreo los 100 días de invierno, no crece más de 2,5 cm.

“Por eso es clave entrar al invierno con pasto; pero los predios están entrando con muy poco pasto por lo que ya podemos augurar que el invierno va a ser duro independientemente de cómo venga el clima”.

Si el clima viene muy bien, el crecimiento de pasturas puede mejorar un poco, pero no más del 20% y eso quiere decir que la diferencia entre un buen invierno, un excelente invierno y un invierno horrible, en algunos casos puede ser grande, del 100%, pero el 100% de nada es nada; es decir, crece tan poco la pastura en invierno que por más que venga excelente el clima, no es de esperar que la cosa cambie radicalmente. Sí puede cambiar desde el punto de vista del bienestar de los animales.

La situación se agudiza aún más si tenemos alta carga, ya que siendo así recién podemos estar saliendo de esta crisis forrajera en el mes de octubre, en cambio si nos ayuda el clima se podría salir en setiembre, eso coincide con que si tenemos carga ajustada la crisis se va a ir hasta el mes de setiembre y si entramos con pasto, vamos a pasar bastante bien el invierno.

Pereira manifestó que la gente que está complicada tiene que afinar la punta del lápiz, porque necesariamente va a tener que pensar en suplementación, porque hay 120 días por delante que son realmente complicados y en ese sentido hay que priorizar categorías porque sino los costos van a aumentar notoriamente.

Agregó que aquellos que tienen la posibilidad de realizar pasturas, como verdeos de raigrás, o fertilizar praderas o mejoramientos, va a ser clave su utilización sumamente precisa que permita suplementar el ganado con esos mejoramientos.

Pereira dijo que para predios con una carga de 0,8 unidades ganaderas por hectárea – una carga alta para el basalto- la crisis se va a acomodar a fines de setiembre o primeros días de octubre y

para aquellos establecimientos que tienen 0,67 de carga y si viene un clima más o menos acorde, la situación se soluciona dos meses antes; y dos meses menos de suplementación es mucha plata.

Destacó que no todo el mundo está en la misma situación, sino que hay establecimientos que están en mejores condiciones y hoy están con pasto del orden de 5 cm, y esa gente va a tener en general muy poca pérdida de condición corporal y va a pasar un invierno relativamente bien porque la clave es entrar con pasto.

Por otra parte la gente que está con poco pasto, no tiene otra opción que por un lado priorizar ajustar carga y a su vez, suplementar o fertilizar algunos mejoramientos o realizar mejoramientos.

Pereira insistió que son medidas costosas por lo que es muy importante afinar la punta del lápiz en estos términos.

Recalcó que es importante que tomen medidas porque independientemente de cómo venga el clima en invierno las pasturas en esta estación crecen muy poco.

Recordó que veníamos de 9 años de no pasar un déficit hídrico, y ese déficit hídrico en la mayoría de los predios se transformó en una crisis forrajera por estar manejando cargas por encima de lo que el campo aguanta; eso fue alertado en la primavera y lamentablemente ocurrió y hoy tenemos las consecuencias.