La solicitud de audiencia al Colegio de Jueces y al Tribunal de Penas

Los dos delegados se juntaron algunos minutos después en la esquina, cercana al local de la Liga Salteña de Fútbol. No faltaría el momento en que EL PUEBLO se sumó a los dos. Fue un intercambio picante de opiniones. Sucede que unos minutos antes en el Consejo Superior, hubo representantes de clubes que solicitaron audiencia al Tribunal de Penas y al Colegio de Jueces.

Esa fue la primera sorpresa, desde el momento que recién el pasado domingo despuntó el Campeonato Salteño, consumiéndose la primera fecha.

Los dos delegados de la historia reciente, coincidieron en una frase que es del caso patentarla, porque ambos

respaldaron esa opción: la de ganar un espacio público, “porque es la manera que algunos pensamos”. Y entonces la sentencia: “hay quienes comienzan a ejercer presión: tenemos que estar alerta. Pareciese que quejarse desde el inicio, es una manera de que no te c… después”.

¿NO LES SIRVE NADA?

En el caso de la fecha disputada a nivel de la “A”, más de un árbitro central en el ojo de la tormenta. Y sobre todo, dos: Aníbal González y José Gabriel de los Santos.

La opinión que emana desde los clubes en estos casos, se contrapone a la opinión sostenida por los medios que cubrieron los juegos con los dos jueces implicados.

Esos dos mismos delegados plegaron sus enfoques: “No les sirve nada. ¿O no es acaso que tanto uno como otro figuran entre los más aptos a nivel de la Liga Salteña de Fútbol? Tenemos claro que en la Liga hay clubes de arriba y clubes de abajo. Toda la vida pasó eso y no es del caso que nadie venga a desmentir”.

MARTÍNEZ: “ME DEJARON

ZUMBANDO LA CABEZA”

Sucedió en los últimos meses del año pasado. Alberto Martínez, pieza clave en el Colegio de Jueces de la Liga, supo de un encuentro casual con cronistas de EL PUEBLO.

Su reflexión fue un poema: “me dejaron zumbando la cabeza. Pero de verdad, me duele la cabeza como hace tiempo que no me dolía”.

El integrante del Colegio retornaba a su domicilio, después de una extenuante sucesión de audiencias con representantes de clubes que la habían solicitado. El propio Alberto Martínez atinaba a exponer: “te reclaman lo que no es y parece que todos los males deportivos del club tienen relación con el árbitro. Me parece que la autocrítica es cero”.

ENCENDIENDO LA FOGATA

Es del caso rescatar aquella situación en particular, porque refleja un estado de cosas sin más trámite. La solicitud de audiencia, sabe de un fin: encender la fogata primero y el nombre del árbitro en lo inmediato. Unos años atrás (no tantos años), hubo un Colegio de Jueces que a principio de temporada plantó bandera: no se concede audiencias. Para nadie.

La única opción de reclamo, protesta o cuestionamiento, era por nota escrita, sin garantía de respuesta y tan solo

como un elemento de juicio más a la cuenta del Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol. Al fin de cuentas, desde los clubes tiroteando a los árbitros, bien que parece una historia de nunca acabar.

“Es verdad que no saben las reglas”

Plantear el tema a los árbitros, es reconocer un cúmulo de hechos que se fueron jalonando en el tiempo. Después de todo ellos, más allá de no alinearse en una misma asociación, las cuestiones básicas del referato los identifica, los guía y los impulsa, para saber en qué medida es posible fecundar en soluciones. Por lo demás no reniegan: “es verdad que un alto porcentaje de jugadores de fútbol en Salto no saben las reglas”. Los árbitros sustentan una convicción: que en tiempos de formación (adolescencia), no se persiste en atender la demanda de aprendizaje que debiese surgir. “El jugador que sabe las reglas, está habilitado incluso para sacar ventaja. Quien la ignora, no solo puede caer en el error individual, sino convertirse en foco de perjuicio para su propio equipo. Cabe preguntarse: ¿esta problemática impacta en la dirigencia clubista o pasa de largo? ¿O simplemente es la indiferencia que campea?

“Jugadores no están educados para acatar”

Desde EL PUEBLO, no en pocas situaciones el rescate puntual: los excesos verbales de los futbolistas a la hora misma del reclamo. La protesta sistemática, como para que el trámite de un partido de fútbol se torna imperfecto, con cortes permanentes y sobre todo, jugándose menos tiempo.

En Salto parece originarse una realidad a prueba de fuego: en los segundos tiempos arrecian los intolerantes. WALTER ARAÚJO, de los árbitros catalogados como “duros” y que evita el reclamo, tiene una estrategia. “Trato de evitar el diálogo con el jugador. Si uno entra a hablar, se desmorona todo. Yo justamente procuro pararme en la vereda de enfrente: no hablar”.

El tema es complejo. No es fácil. JOSÉ GABRIEL DE LOS SANTOS y RUBEN FERREIRA han apuntado en tiempos distintos, en una misma dirección: “los jugadores no están educados para acatar las decisiones. Generalmente en el fútbol salteño no existe un respeto hacia la autoridad”. A su vez desde una mayoría de jueces se interpreta que “no todos los Directores Técnicos suman para evitar que finalmente la intolerancia sea la que gane. Pasa con algunos equipos: si el técnico es manso y no complica, sus jugadores tampoco. Si el técnico es de los que plantea el reclamo una y otra vez, el contagio es automáticos. Sus jugadores entran en la misma línea y llega un momento que enderezar la actitud de todos para el juez, tampoco es accesible”.

*************************

¿LOS MEJORES

ESTÁN AQUÍ?

Asimismo un aspecto no es menor y guarda relación a conceptos-opiniones-enfoques, surgidos desde la propia entraña del Colegio Técnico de la Organización del Fútbol del Interior. “Los mejores jueces de algunos años a esta parte, no han dejado de estar en Salto y designar ternas de esa Liga, para nosotros es poco menos que una garantía”.

Ocurre que además algunos sobrevivientes de tiempos idos a nivel de ese Colegio, suelen evocar dos casos concretos: los de Julio Machado y Miguel Santín, que llegaron a la condición de escudos (máxima distinción). Pero tampoco quienes actualmente lideran las citaciones, dejan de recalar en José Gabriel de los Santos, Ruben Ferreira y Walter Araújo, como tres referentes para no ocultar.

A su vez el propio José de los Santos, no se baja de una certeza: “los problemas que no tengo afuera para arbitrar, los tengo adentro”.

Es cuando se dispara otra interrogante: ¿hay árbitros centrales con dos estilos opuestos a la hora de controlar partidos? ¿Uno a nivel doméstico y otro más allá de la línea divisoria del departamento? El universo de los jueces al cabo, todo un universo especial.