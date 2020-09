Néstor Martínez Vital, presidente del Colegio de Jueces

El período de inscripción de jueces que se inicia hoy martes, se prolongará hasta el 4, mientras que el lunes próximo en el Consejo Superior, los nombres serán sometidos a consideración de los representantes de clubes. Será el momento de saber cuántos serán los habilitados de cara a los torneos que se vienen, tanto a nivel del Consejo Único Juvenil como del Fútbol Femenino.

Al fin de cuentas, una contemplación de hecho de lo que en no pocas ocasiones planteó en EL PUEBLO, el presidente del Colegio de Jueces.

Para Néstor Martínez Vital, es básico el transitar por sendas que regulen «y no como si esto poco importase».

Hoy martes se abrirán las puertas de la Liga Salteña de Fútbol. Los pretendientes a arbitrar, deberán sumar la correspondiente ficha médica. El propio Néstor marcó la cancha en esta materia, «porque el que no la tiene, no será designado».

De lo que no hay dudas es que Martínez Vital no deja de ser expositor de pensamientos frontales, pero además desarrolla la misión que fuese «aunque a veces no me corresponde. Acabo de hablar con Julio Carballo, que es el máximo responsable a nivel de los Cursos para Árbitros que se dictan en el Interior. Hay que enviar una nómina de quienes fueron parte del último ciclo en la escuela de Ruben Boschetti que apuntó la Liga. Es solicitar que sean habilitados para el Consejo Único Juvenil, por más que les reste el último examen. Es el que tienen pendiente.

¿Por qué lo hago?….porque tengo la inquietud de hacerlo. Porque es lo que me gusta y porque como tantas veces lo repito, la Liga Salteña es un afecto grande para mi. Por todo eso».

¿EL TIEMPO QUÉ PASÓ?

Se levanta a las 7.30′ de la mañana. Algunos minutos después, llegará el mate que comparte con su señora y a las 9 horas, el desayuno.

Con su Diabetes a cuesta, Néstor sabe que el ordenamiento es clave, para que el organismo ofrezca respuesta.

Pero ayer lunes en esa mañana de frío acentuado, no resigna lo que siente como propio: el reencuentro de la Liga Salteña de Fútbol, «porque debiera recuperar una imagen que fue perdiendo. Insistí y ahora se va dando: ¿cómo se entiende una Liga cerrada?

Pero que los jueces se inscriban, es hablar de un trámite que lo hicimos siempre. Para que la seguridad no falte.

Se verá cuántos se suman y quienes son. Yo tengo en claro que hay jueces que no pueden seguir arbitrando. Incluso por una cuestión de desgaste. Después me reclaman a mi: ¿por qué los designas? Y yo les respondo: ¿y por qué lo votan?

Bueno…si los clubes creen como yo que hay jueces que cumplieron su ciclo, esta es la ocasión. La plantilla de jueces debe renovarse, rejuvenecer. Hay quienes tiran la bronca con algún árbitro muy especialmente y hablo de José de los Santos. Pero es de los que no descuida el entrenamiento, que siempre está en la búsqueda de un mejoramiento. Que pueda equivocarse es otra cosa. Pero con la actitud no se puede andar dudando.

Se tiene o no se tiene. Algunos jueces, ya no la tienen»