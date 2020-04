Frente a la nueva realidad que parece plantearse, no faltaron quienes se comunicaron con EL PUEBLO. Al fin de cuentas, razón de opinión, de debates. Cuándo ir volviendo. Qué es lo que se puede y qué no.

A cronistas de este diario se les trasmitió una situación de hecho, «porque de unos días a esta parte hay quienes se juntan en los gimnasios y entrenan. Conservando la distancia es cierto, pero son momentos en que se suman y los «picados» no faltan. Es entonces cuando hay que suponer que no todos adoptan las mismas precauciones».

Un pertinaz allegado y socio de un club de la «A» apuntó sin más vueltas que en algunos casos «van camuflados a entrenar, pero van y entrenan. Por supuesto que en esos casos concretos, el dirigente del club bien que sabe de que se trata la actitud colectiva que se asume».

A su vez en algunos casos, «la iniciativa fue partiendo de algunos jugadores, algunos de ellos referentes en los planteles, los que coinciden en que «si no empezamos a hacer algo, lo poco que hemos hecho antes del 16 de marzo se pierde totalmente».

En tanto ya a un nivel superior en nuestro medio, llámese por ejemplo Dirección Departamental de Salud, no se han revelado pautas que difieran de las medidas que rigen desde el Ministerio: limitar la actividad compartida y el evitar aglomeraciones del tipo que fuese. La cercanía es al cabo, terreno fértil para la circulación del virus.