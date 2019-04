Definitivo: Gladiador será local en el Dickinson. Para el Comando, «la seguridad no se negocia»

En su retorno a la Liga Salteña de Fútbol como delegado de Ceibal, José Luis «Pipilo» de los Santos clavó los tapones de punta. Sucede que se denunció a «40 hinchas que entraron sin pagar», en la segunda fecha, cuando jugando de local en el Parque Rufino Araújo, enfrentó a Salto Uruguay. «Y de los otros equipos, no se colan?», interrogó el delegado, que remató a manera de sentencia: «O se puede suponer bien que hay una campaña contra Ceibal».

El valor de esas 40 entradas, las abona el club. El perjuicio es real.

COMANDO SIN VUELTAS

Parecía cantado. Desde Jefatura de Policía, sin vuelta atrás: no se juega en cancha de Gladiador, por lo que será local en el Dickinson ante Ceibal. Tampoco Gladiador podrá optar por la tribuna España: sus hinchas van a la del Este. Para el Comando, «la seguridad no se negocia».

En la medida que la «B» pactó sus partidos, resuelta la fecha que viene.

La tercera en juego. Por primera vez se jugará en canchas de Chaná y Tigre.

PARQUE HUMBERTO FORTI

Chaná vs Arsenal; Progreso vs River Plate.

PARQUE ERNESTO DICKINSON

Santa Rosa vs Sud América; Gladiador vs Ceibal.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Albion vs San Eugenio; Ferro Carril vs Deportivo Artigas.

PARQUE TOMÁS GREEN

Tigre vs Almagro; Salto Nuevo vs Universitario.

CANCHA DE NACIONAL

Fénix vs Hindú; Nacional vs Saladero.

CANCHA DE DEPORTIVO ARTIGAS

El Tanque vs Dublín Central; Salto Uruguay vs Libertad.

**********

GLADIADOR PIERDE 45 MIL PESOS

Desde la delegación de Gladiador, el apunte. No ser local en su cancha, implica la pérdida de 45 mil pesos, por concepto de venta de entradas, derecho de piso y cantina. «El socio ya no quiere ser socio», esgrimió el delegado Rodolfo Soto.

El lunes que vienen resuelven la forma de disputa en categoría de Reservas; cuándo se juega y cómo se juega. Los árbitros que se registren en la Escuela de Jueces pagarán 700 pesos cada clase y no una Unidad Reajustable. Todo el banco de suplentes de Saladero y la Dirección Técnica fue denunciada. Ayer a la noche, sin asistencia de la delegación de Saladero en el Consejo Superior. Gastón Elgarte de Deportivo Artigas, el que vio la roja en la segunda fecha.

CON MENOS VENTA Y MENOS PLATA

Mermó la venta en la segunda fecha. Dickinson: 671 y $ 95.150. Merazzi: 374 y $ 54.400. Araújo: 412 y $ 51.900. Nacional: 272 y $ 38.950. D. Artigas: 280 y $ 39.850. Saladero: 318 y $ 45.600. En la primera fecha: 3.392 entradas y se recaudó $ 488.700. Se vendieron 1.065 entradas menos. En la segunda fecha: 2.327 y la taquilla en $ 333.850-

ELLOS, LOS SANCIONADOS

Lucas Pedrozo (RIver Plate) 1, Juan Carballo (kinesiólogo de Saladero) 3, Carlos Rodríguez (directivo de River Plate) 1. El 4 y 5 de mayo comienza el torneo de clubes de OFI. El lunes 29 será el lanzamiento impulsado por OFI: Universitario y Ferro Carril por Salto. Cuando sea local por el Torneo del Interior a nivel femenino, Ceibal jugará en el Parque Dickinson.

Desde el Consejo Único Juvenil se derivó la copa a la Liga: la que ganaron los juveniles sub 17 por ser vicecampeones del Interior. A los jugadores de la selección de mayores de Salto, Campeones del Interior en el 2015, se les extenderá el carné de libre de acceso por cinco años, desde el momento que la mayoría permanece en actividad y no han hecho usufructo del mismo. Hoy miércoles sesionan las tres divisionales del Consejo Único Juvenil.