Básquet L.U.B

Con cuatro partidos esta noche en la capital del país, prosigue la disputa de una nueva fecha del torneo de Liga Uruguaya de Básquetbol

Luego de lo que fuera el cambio en la programación en el calendario de partidos fijados por parte de la Mesa Ejecutiva de L.U.B, con cuatro compromisos a llevarse a cabo en la noche de hoy, prosigue la disputa del máximo torneo de baloncesto a nivel país. Tal cual lo informábamos en nuestra edición de ayer domingo, dichos cambios se realizaron debido al anuncio surgido acerca de un posible paro general para la jornada de mañana martes. En otro orden, el cambio de opinión del club Bohemios, que para jugar en su cancha aceptó pagar 80 URs, ($81.690) según la sanción del tribunal de penas. Po reste motivo, la Federación Uruguaya de Básquetbol, tras comunicado emitido la semana próxima pasada, anunció además que en las próximas horas se decidirá reglamentar los pasos a seguir por los clubes, ante la el hecho y/o situación de los clubes, al momento de decidir si pagar, o no, las multas por motivo de cierre de sus escenarios de juego.

Detalle de partidos para hoy

Lunes 8 de Enero (Hoy)

Hebraica y Macabi vs Urunday Universitario (Gimnasio dé Tabaré 20.30)

Welcome vs Larre Borges (Gimnasio de Welcome 20.30)

Trouville vs Nacional (Gimnasio de Trouville 20.30)

Bohemios vs Olimpia Gimnasio de Bohemios 21.15 TV)

Como sigue la fecha

Miércoles 10 de Enero

Defensor Sporting vs Goes (Gimnasio de Welcome 20.30)

Biguá vs Aguada (Gimnasio de Biguá 20.30)

Jueves 11 de Enero

Larre Borges vs Hebraica y Macabi (Gimnasio de Larre Borges 20.30)