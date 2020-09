«La señal es una: no tengamos público en Cuartos de Finales»

El jueves a la noche, cuando el encuentro se produjo vía Zoom, entre las partes interesadas. No otra que un delegado por Liga y representantes de la Organización del Fútbol del Interior. Objetivo de reconocer la situación económica, con la mira puesta en el reinicio del Campeonato, luego de la primera fase en cada una de las confederaciones. Tres Ligas habían expuesto complicaciones económicas y su retorno a la acción, sujeta a nuevos aportes financieros. Pero en esa noche de miércoles cuando se planteó el tema económico, no hubo reclamo alguno, por lo tanto confirmación a cuenta de las ocho Ligas.

APROBACIÓN O RECHAZO

Ahora resta en el horizonte, una definición: saber si ya a partir de los Cuartos de Finales, podrá avalarse la presencia de determinado número de aficionados en los escenarios.

El apunte de HÉCTOR CORONEL a EL PUEBLO, se relaciona con ese mañana pendiente. El dirigente salteño es Consejero de OFI, en representación de la Confederación del Litoral-Norte.

«La señal es una: que no tengamos público en la fase de Cuartos de Final. Ni de ida ni en la revancha.

El lunes, el presidente de OFI, Mario Cheppi, tiene prevista una reunión con autoridades del Ministerio de Salud y será entonces el momento en que se tendrán las cosas claras.

Aunque en estos casos no se puede hablar desde la certeza, porque simplemente no existe. Parece posible que esto pueda revertirse a favor, a partir de las semifinales. No antes».

En el caso de la Liga Salteña, aspecto no menor en el plano económico, desde el momento que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, financiará buena parte del ciclo pendiente.