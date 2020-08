El naciente octavo mes de año, marca una aproximación, porque el próximo Congreso de la Organización del Fútbol del Interior, está pactado para la segunda quincena de setiembre. Más allá de algunos aspectos puntuales, uno por sobre todos, desde el momento que se resolverá desde la postura de los representantes de la Liga, jugar o no jugar la edición 2021 del Campeonato del Interior a nivel de categoría de mayores.

En el reciente encuentro sostenido en Salto por la Confederación del Litoral Norte, se unificó una posición que será elevada al Congreso de OFI: dejar sin efecto la próxima edición.

Como contrapartida, se puede abrir alguna chance para las selecciones juveniles, si las condiciones surgen a favor desde el punto de vista económico. Claramente: si no hay dinero, las Ligas tienen igualmente resuelto no jugar

SERÁ LA DECISIVA

Desde su condición de Consejero de OFI, Héctor Coronel (representante de la Confederación del Litoral Norte), ratificó simplemente la especie a EL PUEBLO, «y porque de ese día no pasa la resolución, de jugarse o suspenderse la edición del año próximo. Lo bueno es que, en tiempo y forma, la Confederación nuestra se expidió, porque significa descomprimir el calendario del año próximo y que puedan jugarse las categorías juveniles más el Torneo de Clubes». En tanto a nivel general de quienes marcarán la cancha en el Congreso de OFI pasa a sostenerse que «sin los votos del Litoral Norte y del Este, que ya anunció su postura en la misma decisión, no hay pretensión que aguante en materia de Campeonato del Interior».

Igualmente, la Confederación del Litoral, la que incluye a la Liga de las Colonias Agraria, parece asociarse al mismo fin. Ocurre que en no pocas Ligas del Interior como consecuencia de la pandemia, torneos locales que se iniciarán este año y concluirán en los primeros meses del próximo. Por lo tanto, habría que sostener la inevitable colisión de objetivos deportivos.