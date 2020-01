La tercera fue la vencida. Era sabido que el fin tenía que contemplarse: integrar la nueva Comisión Directiva y sobre todo determinar quien ejercerá la condición de presidente, tras la decisión de Milton Albernaz de alejarse de la función.

En las dos primeros instancias, el debate que no faltó y la necesidad de una mayor puesta a punto en materia de asistencia. Solo quince comparecieron a la primera convocatoria de la asamblea anual ordinaria en Gladiador. Ya en la segunda el número se incrementó y de última, la generosidad de los gladiadores de ley para no faltar a la cita de las decisiones.

HEBEMUS PRESIDENTE

Finalmente la buena nueva para Gladiador, desde el momento que surgió la solución, si del nuevo presidente se trataba: Héctor Trinidad lo será, mientras Alvaro Gómez será el vice presidente, con Tony Llobet en calidad de secretario. En las próximas horas se revelará la composición de la Comisión Directiva que regirá en el próximo período, en tanto la idea de integrar subcomisiones es puntual, a los efectos de abarcar los objetivos que se irán potenciando.

VOLVIENDO A SUMAR

A EL PUEBLO se le fueron aportando señales de ese transcurrir en los últimos días y sobre todo, partiéndose de una necesidad: «que el barrio vuelva a sumar y que no nos quedemos en la crítica, porque las puertas están abiertas para quien pretenda venir y aportar. Podemos estar aquí los que conducimos a Gladiador desde una directiva, pero que la construcción del futuro inmediato tenga que ver con mucha gente que tiene el sentimiento bien incorporado por el club».

Para la nueva dirigencia es clave el incremento en la plantilla de socios y el desarrollo de la campaña es posible. En los últimos años también Gladiador ha padecido una merma a nivel de socios y se pretende modificar ese estado de cosas, contrarios a los afanes generales. En Gladiador acuden dos aspectos puntuales: el deportivo y el social. Más allá del fútbol, por la entidad del Barrio Artigas brotan las pautas para que la unidad vayan ganando espacios.

(Fotos: Comisión Directiva de Gladiador Fútbol Club)