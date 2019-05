Buenos Aires, 9 may (EFE).- El diputado argentino Héctor Olivares, de la Unión Cívica Radical (UCR), que forma parte del oficialismo, se encuentra en grave estado tras haber sido disparado este jueves en los alrededores del Congreso de la Nación, en Buenos Aires, mientras iba acompañado de otra persona que falleció. Según informaron fuentes oficiales, Olivares y su acompañante, el coordinador de Obras en Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal de La Rioja, Miguel Marcelo Yadon, fueron atacados por unas personas, todavía no identificadas ni detenidas, que circulaban en un automóvil. El hecho, ocurrido en la misma plaza del Congreso, se produjo poco antes de las 7 de la mañana hora local (10 GMT), según fuentes médicas. Tras recibir un aviso, hasta el lugar del suceso acudieron dos ambulancias, que trasladaron a los heridos al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. Yadon falleció en el hospital y Olivares, en grave estado, está siendo sometido a una intervención. Mientras, en la plaza, efectivos de seguridad y judiciales investigan el ataque. “Claramente, si los disparos se hicieron desde un auto esto no fue un intento de robo, fue un atentado y lo deben haber tenido estudiado en los movimiento”, explicó al canal TN la senadora Inés Brizuela y Doria, también representante de La Rioja y amiga personal del diputado herido, que está casado y tiene dos hijos. Ayer miércoles, había participado de reunión de las comisiones de Legislación Penal y de Deportes en Diputados por la ley que la Cámara Baja tramita para castigar las penas contra los ultras violentos del fútbol, conocidos como barra-bravas. La legisladora riojana, que se mostró “profundamente” conmocionada por la muerte de Yadón, concretó que Olivares se quedó hasta hoy para terminar de cumplir sus obligaciones parlamentarias y tenía previsto viajar esta mañana a La Rioja. Señaló además que, cuando está en Buenos Aires, el diputado camina temprano por la mañana, su “gimnasia diaria”. Olivares, diputado desde 2014 por la UCR, uno de los tres partidos que integran la coalición gobernante Cambiemos, es también presidente de la comisión de transportes e integra la de agricultura. “Quiero creer que se trata de un error. Es una persona de bien, un productor agropecuario, un hombre de familia. No hay ningún motivo”, contó entre lágrimas al canal TN el exministro de Defensa y actual senador riojano Julio Martínez, quien reconoció que habló ayer con Olivares. EFE