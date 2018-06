Con los resultados que se dieron en esta fecha y el triunfo de Hindú ante Cerro lo deja en la cúspide de la tabla de posiciones de la Div. B. No fue fácil, Cerro fue un digno perdedor, se jugó todo en un partido con un primer tiempo muy parejo, que se jugó casi permanente en la zona media del campo de juego, y recién en el minuto final del primer tiempo Marcelo Mezza de tiro penal abrió el marcador para Hindú. En el segundo tiempo el imparable Roberto Feerreira aumentaba a 2 – 0 cuando apenas iban 5 minutos, y parecería que Hindú seguía de largo pero no fue así, Cerro reaccionó, mandó gente al frente, peleó todas las pelotas y por momentos azotó el arco rival buscando el descuento que llegó a los 20´, Richard González capitalizó un rebote de la defensa y desde afuera del área mayor descontó, Cerro se ponía 1 – 2 . Los minutos pasaban Cerro estuvo muy cerca del empate pero el tiempo no le alcanzó y el árbitro finaliza el partido con el resultado definitivo de Hindú 2 – Cerro 1. Un ajustado triunfo de Hindu que se subió en el peldaño más alto de la tabla de posiciones. LUIS DIAZ

DETALLE

Hindú 2 Cerro 1

Cancha: Heber Racedo (Dep. Artigas)

Arbitro Central: Marcelo Díaz (BIEN)

Asistentes: Carlos Da Cruz y Juan Moreno

HINDU 2: Cristian Igarzabal, Nicolás Martínez, Diego Suárez, Maicol Pereira, José Ferreira, Jorge Volpi, Roberto Ferreira, Lucas Piegas, Marcelo Mezza y Ayrton Selgas.

Alos 72´fue expulsado Andrés Frola.

DT: Ruben González

CERRO 1: Tabaré González, Agustín Corrales, Juan De los Santos, Nahuel Kurowsky, Martín Masseroni, Juan Aramburo (44´EXP ) Alejandro Cabrera, Yerson Barrios, Giovanni Cámara, Sebastián Masseroni, Richard Corrales.

DT: Ruben Benítez

GOLES: P/T: 44´Marcelo Mezza (H) de penal

S/T: 5´Roberto Ferreira (H)

20´Richard González ©

El mejor de la cancha Roberto Ferreira (H)

El mejor de Cerro Giovanni Cámara