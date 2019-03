El domingo pasado, el mal tiempo imperó y el objetivo de evitar deterioro en la cancha, a la luz de la proximidad del Campeonato Salteño. Por eso desde la Comisión Directiva de Ceibal, la suspensión como anuncio y la postergación. Si el tiempo se asocia, la doble jornada es hoy en el marco del torneo cuadrangular y la cita en el Parque Rufino Araújo, es de la buena.

Porque los cuatro que llegaran tienen desde ya aspectos a favor, más motivaciones puntuales. Todo lo que implica Ceibal como postulante para sumarse a los puestos de vanguardia, el caso de Libertad para ser uno más por primera vez en la historia a nivel de la «A».

Pero con los dos equipos de la «B», cuestiones a favor: Hindú de Martín Barreto y Santa Rosa con Gustavo Piegas en la dirección técnica, búsquedas en una dirección: ir consolidando imagen para generar protagonismo. Santa Rosa viene de la «A» y en la medida que pudo, incorporaciones que no le han faltado. La tarde pues, se hace a la medida de Ceibal: con gente para ver y fútbol para disfrutar.

ASÍ PARA JUGAR

Domingo 24 de marzo.

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Hora 14: Senior de Ceibal «A» vs San Eugenio.

Hora 15.30′- Hindú vs Libertad.

Hora 17.30′- Ceibal vs Santa Rosa.

Valor de la entrada: 50 pesos. Jueces de la Asociación Salteña de Árbitro de Fútbol. -Para tener en cuenta: serán partidos de 80 minutos, con dos tiempos de 40′. En caso de equilibrio, definirán los remates desde el punto penal. Los ganadores avanzarán a la final del miércoles próximo a las 22 horas y los perdedores desde las 20, por el tercer y cuarto puesto. Estará en juego el trofeo otorgado por la Oficina de Juventud y Deportes de la Intendencia de Salto. La válida cita en el Parque Rufino Araújo. Allá van.