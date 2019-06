Fútbol Sala

En la jornada de hoy domingo a la noche, en el estadio “1º de diciembre de1912” de Ferro Carril F.C, llevará a cabo la doble jornada de play offs clasificatorio a Liguilla del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala. Son dos finales, lo saben los cuatro equipos involucrados, que en cada caso buscarán esta noche su pasaporte a la instancia definitoria de Liguilla en ambas divisionales. Son tres los equipos que aguardan la definición de hoy, para conocer al cuarto equipo clasificado al cuadrangular final. En la división principal esperan Chaná, Ferro Carril y Tigre, por el ganador de Almagro vs Universitario, mientras que en la divisional “B”, los equipos de Salto Grande, Bohanes y Progreso son los que aguardan por Hindú y/o Nacional para disputar a partir del próximo fin de semana su Liguilla final por el segundo ascenso de la temporada.

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019. Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”. Play offs clasificatorio a Liguilla: (Un solo partido)

Domingo 2 de junio

Estadio “1º de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C). Entrada general $ 60.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: HINDÚ vs NACIONAL (“B”)

Hora 21.00: ALMAGRO vs UNIVERSITARIO (“A”)

PARA SABER CÓMO SE DEFINE

Si al cabo de los 40´ de juego el partido finaliza empatado, se jugará un tiempo adicional (alargue) de diez minutos, dividido en dos tiempos de 5´ cada uno. De persistir la igualdad, inmediatamente se procederá a la definición mediante remates desde el punto penal (corto) con tres por cada lado, y de mantener la igualdad será la muerte súbita (convierte gana, marra eliminado) que defina al ganador.