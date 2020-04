Con este informe fuimos a buscar historias de salteños que viven en el exterior para que nos cuenten como enfrentan esta pandemia mundial que no dejó afuera a nuestro país ni a nuestra ciudad, ni a las distintas partes del mundo donde nuestros entrevistados viven.

Ellos de por sí están lejos de su tierra natal, las noticias les llegan por sus familiares que se comunican diariamente.

La mayoría de los entrevistados coinciden que la rutina les cambió de la noche a la mañana, algunos dejaron de trabajar, la salida a los supermercados se transformó en un hecho a realizar con ciertos parámetros , lejos de los días de actuar libremente.

Cuentan que hay momentos que parecen escenas sacadas de una películas, momentos que nunca se imaginaron vivir.

El común denominador es el cuidarse y el quedarse en casa la mayor cantidad de tiempo posible.

Allá y acá en nuestra ciudad ya nada es igual.

En Málaga, España: «era totalmente surrealista lo que estábamos viendo y viviendo, parecía una película»

Fabricio Marziotte, Ma. Emilia Guerra y su pequeño Benicio

«Nosotros estamos viviendo en Málaga, España, en un pueblo que se llama Fuengirola. El 25 de este mes cumplimos un año en España; los primeros 5 días los vivimos en Barcelona, luego nos vinimos para acá y acá seguimos a día de hoy». Así comienza el diálogo con EL PUEBLO el salteño Fabricio Marziotte Blanco, quien vive junto a su señora Ma. Emilia Guerra y su hijo Benicio. En Salto, Fabricio se desempeñaba como operador en Radio Libertadores; en España trabajaba en un restaurante, hasta que la llegada de la pandemia lo dejó sin trabajo.

-¿Cómo empezaron allí a enterarse del tema Coronavirus?

Sobre la pandemia, como en todos lados creo, acá comenzamos a escuchar que en China había una enfermedad muy contagiosa y demás, pero no le dábamos mucha importancia hasta que prácticamente de una semana para otra nos enteramos que ya había casos en España, entonces le empezamos a prestar un poco más de atención, pero siempre tratando de mantener la calma, no dramatizar.

-Aquí el viernes 13 marcó un antes y un después: se confirmaron los primeros casos. ¿Cómo era la situación allí por esa fecha?

Ese día empezó el gran cambio para nosotros y para todos aquí en España, ya había muchos casos, incluso se había detectado uno aquí donde nosotros estamos y digo gran cambio porque ese fue el último día que fui a trabajar. Las medidas del gobierno eran que todos los bares, restaurantes y lugares donde pueda haber mucha aglomeración de gente se mantengan cerrados. Días después se hizo oficial el estado de alarma; a día de hoy ya llevamos más de veinte días de confinamiento…

-A través de la TV y las redes, vimos esos días mucha desesperación, por ejemplo para hacer compras… ¿Cómo vivieron eso?

El sábado 14 para nosotros personalmente fue la explosión de la desesperación de la gente. Salimos a surtirnos de cosas para pasar lo que eran en ese entonces los primeros 15 días de confinamiento y ahí es como que caímos en la realidad de lo que estábamos viviendo. Fuimos al supermercado y parecía una película de zombies, la gente totalmente desesperada llevándose absolutamente todo, ¡no había nada! Tuvimos que ir a 3 supermercados para hacer un surtido medianamente aceptable, era totalmente surrealista lo que estábamos viendo y viviendo, parecía una película. Con los días, el tema de mercadería en los supermercados se fue normalizando, la gente se fue calmando y hoy es normal, está el súper como siempre en cuanto a mercadería.

-Y en cuanto a la atención en ese tipo de comercios, ¿qué cambió?

Hubo cambios en la forma de atender. Todos los empleados con tapabocas y guantes y con una especie de acrílico que los separa de la gente en sus respectivas cajas de cobranza. También al entrar a los supermercados te hacen limpiar las manos con alcohol en gel y ponerte guantes para que todo se mantenga razonablemente higiénico.

-Estrictamente desde lo familiar de ustedes, ¿en qué aspectos fundamentales les cambió la vida?

Fabrico: Para nosotros personalmente el cambio fue radical, yo de un día para otro dejé de ir a trabajar porque mi trabajo tuvo que cerrar…mi rutina cambió totalmente; principalmente por el trabajo, pero además pasaba a estar no solamente sin trabajo sino también sin salir.

María Emilia: Para mí el cambio también fue muy drástico, porque yo salía todos los días al parque, a la playa, con nuestro hijo Benicio de 2 años, y de un día para otro tuvimos que hacerle entender, dentro de lo posible a un niño de 2 años, que no podíamos ir más al parque o a la playa, a pasear y a jugar con arena… Hace casi un mes que estamos tratando de que sienta lo menos posible ese cambio, haciendo juegos en casa, pintando y haciendo todo lo posible para que no se aburra tanto.

-¿Cómo es allí el acatamiento y respeto a las medidas que sugiere el gobierno?

Nos llama mucho la atención y de manera positiva que la gente respeta mucho la medida del confinamiento. Más allá que si salís sin razón y te agarra la Policía te pueden multar o hasta llevar detenido, se respeta mucho. También se hizo una costumbre que todos los días, a las 8 de la noche, todos salen a sus balcones o ventanas a aplaudir por la gente de sanidad que tanto hacen por todos. Desde hace unos días, camiones de bomberos, ambulancias y autos de Policía hacen una especie de desfile por distintas zonas de la cuidad a esa hora para también ellos aplaudir, pero aplaudir a la gente que se queda en sus casas, y así retribuir ese aplauso diario. Luego de los aplausos se hizo costumbre poner música, la gente pone música fuerte en sus balcones y baila y canta para ponerle un poco de alegría a todo el asunto.

Después del caos, casi todo volvió a la normalidad, contó salteña que vive en Berlín

Allí el buen sistema salud contribuye a la baja mortalidad por coronavirus

Rafaela Sciuto vive en Berlín, Alemania desde el 22 de agosto del año pasado, allá “la gente es muy loca, anda todo el día en la calle, Berlín es una ciudad que se caracteriza por la falta de reglas; es una ciudad muy caótica”, contó a EL PUEBLO. “Uno esperaría que al ser la capital de Alemania, sería es una ciudad muy tranquila donde la gente cumple las normas, pero no es así, por eso se dice que Berlín no es exactamente Alemania porque la gente aquí le da igual todo”.

CUARENTENA VOLUNTARIA SE CUMPLE A MEDIAS

Explicó que allí hay muchos extranjeros y también eso hace que las normas no se sigan tanto como sí se hace en el resto de Alemania. De esta manera, al ser tan caótico, la cuarentena voluntaria -ya que en Alemania no se decretó cuarentena obligatoria excepto a aquellas personas que regresen al país que sí deberán hacerlo por dos semanas – se cumple a medias.

Rafela comentó que sí se han tomado medidas, a modo de ejemplo mencionó que la canciller Angela Merkel pidió que todos se queden en sus casas, y en este sentido manifestó que “claramente los alemanes son personas que se lo están tomando en serio, se nota una falta de gente en la calle, pero para nada se lo están tomando como en España por ejemplo”.

Al principio, como en todo el mundo, cunde el caos, pero con el correr de las semanas, la gente se va acostumbrando al estilo de vida y así fue como se sintió a modo personal; “al principio me sentí muy paranoica, pero al pasar el tiempo estoy más tranquila, salgo más a la calle, voy a los parques, sola o me junto con amigas tomando siempre un metro de distancia”.

Rafaela contó que la mayoría de las veces, cuando se juntan en el parque, viene la Policía y les pide por favor que se vayan a sus casas.

“Según tengo entendido, hasta el 20 de abril, se va a mantener la cuarentena voluntaria, y luego empezarían las clases, pero no se si será así”.

NO TIENE SUBSIDIO

Ella trabaja en un café, pero en su caso, no le correspondió seguro de paro, simplemente el café cerró hace alrededor de un mes,y se quedó sin trabajo por lo que está a la espera de comenzar a trabajar luego del 20 de abril, ya que una vez que se retomen las clases, conjuntamente los comercios pequeños y los gastronómicos que hoy están cerrados, volverán a trabajar con normalidad.

A propósito de su trabajo, mencionó que Alemania es un país muy rico y está dando muchos subsidios a los ciudadanos, aunque en el caso de los extranjeros como ella, el tema es un poco más complejo y no es tan fácil acceder a esos beneficios.

Al igual que en muchas partes de nuestro país, “la gente se lo está tomando muy ligth, cuando voy al parque veo mucha gente haciendo deporte, muchas parejas sentadas en grupos pequeños si bien se mantiene la distancia”.

Además, dijo que no se ve mucho el uso de tapabocas ni guantes, “como que acá a la gente le da un poco igual, después del caos, volvió todo casi a la normalidad, y por más que estamos más encerrados está más tranquilo”.

BUEN SISTEMA SANITARIO

Alemania es un país que tiene un muy buen sistema sanitario y de medicina, destacó y agregó que el seguro de salud público te cubre muy bien, entonces también por más que hay muchos contagios, la gente se recupera muy bien y no hay casi muertos en comparación al número de contagios, y la curva ya está bajando.

Si bien en algún momento Rafaela consideró la posibilidad de regresar a nuestro país, no lo hizo. “Lo pensé, pero dada la situación de la economía uruguaya y también tengo mi trabajo acá, decidí quedarme”.

Comentó que mucha gente latinoamericana que conoce, se ha vuelto a su país una vez que surgió la pandemia, por lo cual, hay muchas casas y apartamentos libres, justamente porque muchísima gente ha regresado.

“A pesar de lo malo, debemos rescatar que, gracias a esto, compartimos más la vida en casa con la familia, hace que estemos más unidos”

Valeria Jubette – L´Ampolla – Provincia de Tarragona- Cataluña

EL PUEBLO obtuvo la palabra de Valeria Jubette, salteña que se radicó hace muchos años junto a su familia (pareja, hijos y hermanas) en la localidad de L´Ampolla, Provincia de Tarragona, Cataluña, desde donde nos contó de qué manera sobrellevan la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno de aquel país, y cómo enfrentan la circunstancia ante la pandemia del COVID -19.

España en general, y la tierra catalana en particular, han sido de los lugares más afectados por el virus en toda Europa; dicho país, tan sólo en la pasada jornada, contó con la triste cifra de 500 muertos más, que se suman a su larga lista de fallecidos, lo que transforma su situación, en una de las más preocupantes. Compartimos con ustedes lo narrado.

¿Cómo se vive la cuarentena?

En mi caso, por el lugar donde vivo, y por la gravedad en que se encuentra España, aunque yo aún trabajo, ya que me dedico al sector agrario y eso se considera esencial, mi confinamiento no es del cien por ciento. El resto de mi familia sí se encuentra en situación de cuarentena total, y por lo tanto acusan más el confinamiento.

El gobierno de este país ha declarado estado de alarma, lo que conlleva que nadie pueda salir de sus casas bajo ninguna circunstancia, excepto, más que a comprar lo imprescindible, ir al médico o farmacia si es estrictamente necesario, o sacar a sus mascotas en un cortísimo lapso de tiempo. Llevamos bajo esta medida desde el 14 de marzo.

¿De qué manera ha repercutido en el trabajo?

Sólo en mi caso, no ha provocado grandes cambios, a no ser que se han aumentado las medidas de prevención entre compañeros de trabajo, pero a mi pareja que es autónomo y trabaja por su cuenta, sí le ha provocado el cierre temporal de su negocio gastronómico, lo que hace que sus ingresos sean nulos y eso hace que se vea afectada la economía familiar.

¿Qué tipo de actividades realizan para pasar el tiempo?

A pesar de tener todo el tiempo disponible, hacemos lo posible para repartirlo y compartirlo del mejor modo posible. Intentamos realizar actividades varias, para sobrellevar el tiempo y la convivencia.

Hacemos ejercicios en casa entre todos, descansamos más, jugamos entre nosotros y, cuando podemos, intentamos hacerlo con familiares a través las nuevas tecnología, esta también les permiten a mis hijos realizar tareas de estudios y clases online.

Por lo otro lado, a pesar de lo malo, debemos rescatar que gracias a esto, compartimos más la vida en casa con la familia, el hecho de cocinar cada día, comer todos juntos, compartir películas y series, aficiones, hace que estemos más unidos, también con el resto de la sociedad, cuando compartimos compromisos para salir de esta situación.

¿Cuáles son las principales indicaciones dadas por el sistema de salud?

Además de los ya conocidos métodos de prevención, evitar aglomeraciones de gente en cualquier situacion, restringir el acceso a turismo de cualquier tipo más en la localidad donde resido que es especialmente concurrido por visitantes de fuera.

En Buenos Aires: «se siente como que estamos peleando contra alguien, como si fuese una guerra y todos tenemos queponer lo mejor de cada uno»

Juan Molina Varese

Tiene 34 años y es de Salto por sus afectos (pese a haber nacido en Maldonado), lo es por tener aquí familiares y aquí haber vivido, incluso en Pueblo Belén. Ahora, se encuentra radicado en Buenos Aires. «Me dedico a hacer obras en general, tengo un equipo de trabajo con pintores, albañiles, plomeros y durleros», cuenta en diálogo con EL PUEBLO para este informe, que prosigue así:

-¿Cuáles fueron los primeros cambios que notó debido a la pandemia?

Los primeros cambios fueron la manera de comprar en un supermercado, ya que no se permite entrar a más de 5 personas y el desabastecimiento de mercadería, principalmente de productos de higiene y primeros auxilios, como alcohol y lavandina.

-¿Cómo percibe que está viviendo la gente a su alrededor? ¿Nerviosismo… miedo?

Es muy dividida la reacción de las personas, tengo amistades que en su mayoría cumplen a rajatabla la cuarentena y toman todas las precauciones correspondientes, en cambio diría que hay un 30 % que viven su vida normal, sin darse cuenta de la magnitud de la situación. En general la gente está asustada y con una sensación de que le puede pasar a cualquiera lo de contagiarse, la preocupación es grande y se está esperando lo peor ya que vivimos en la provincia más poblada y hay mucha gente inconsciente que no se cuida y no cuida de los suyos. Obviamente también hay esperanza, no se piensa en que esto va a durar mucho, pero se siente como que estamos peleando contra alguien, como si fuese una guerra y todos tenemos que poner lo mejor de cada uno.

-¿Cómo lo afectó a usted particularmente?

Me afectó directamente, principalmente en lo económico, ya que soy autónomo y dependo de mí mismo. Las personas que trabajan conmigo también fueron afectadas obviamente. En cuanto a lo rutinario trato de estar distraído continuamente ya que soy una persona activa y si no hago nada me pongo de mal humor y repercute en lo personal, con mi pareja que es con la que vivo, de igual manera somos compañeros y nos mimamos mucho, por ejemplo ella me hace comidas ricas, arroz con leche, bizcochuelo y otras cosas. Se hace difícil el día a día… pero se trata de sobrellevar de la mejor manera.

«No se puede salir a la calle acompañado y desde hace unas semanas necesitas llevar un certificado autor responsable dedesplazamiento para informar a dónde vas»

Fernanda Esponda – Barcelona

Fernanda es una joven salteña radicada desde hace varios años en España, adonde se fue a vivir con parte de su familia. Tras estudiar en Barcelona y obtener el título universitario, hoy se encuentra en la disyuntiva de continuar sus primeros pasos como profesional en una coyuntura rara y difícil pero, al mismo tiempo, con expectativas en un futuro cercano que le permita, como a todos en España y el resto del mundo, continuar con sus planes de vida, tal cual los había planeado. EL PUEBLO dialogó con ella, quien, desde Barcelona, uno de los lugares de la península Ibérica más afectados por el COVID 19 (Coronavirus), narró la actual situación por la que atraviesan y el cómo es el diario vivir.

¿Cómo se vive la cuarentena?

Desde el día que se decretó el estado de alarma, sólo salimos de casa para ir al supermercado, farmacia, entidades financieras y para tirar la basura. Al salir a la calle lo hacemos con mascarilla y guantes, estos productos están agotados por lo que utilizamos guantes de cocina. No se puede salir a la calle acompañado y desde hace unas semanas necesitas llevar un certificado autor responsable de desplazamiento para informar a dónde vas.

¿De qué manera ha repercutido en el trabajo?

En mi caso se suspendió el contrato ya que no podía hacer teletrabajo. La mayoría de las empresas han optado por ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) lo que significa que te mandan al paro mientras dure el impacto económico del coronavirus.

¿Qué tipo de actividades realizan para pasar el tiempo?

Al inicio del confinamiento, me lo tomé con ánimo para dedicarme a estudiar y leer sobre temas que me interesan, pero al pasar los días fue derivando a mirar películas, cocinar, hacer ejercicio y poco más. Las videollamadas con amigos y familiares hacen que el confinamiento sea más ameno.

¿Cuáles son las principales indicaciones dadas por el sistema de salud?

A parte de los ya conocidos métodos de prevención, se recomienda evitar aglomeraciones; en los supermercados y farmacias está controlada la entrada y la distancia de seguridad. No permiten el desplazamiento a segundas residencias y, en los vehículos, no puede ir más de una persona.

También se han habilitado números de teléfonos y página web dónde puedes hacer consultas si sufres síntomas y te aconsejan sobre los pasos a seguir, para evitar que las urgencias de los hospitales se llenen de casos leves.

“No quiero ser pesimista, reconozco que soy un tipo muy práctico, pero me está dando más miedo lo que se viene después en cuestión económica que el coronavirus”

Para Federico Palacios, desde Francia

Federico Palacios llegó a Europa en 2001 para profundizar sus conocimientos musicales y para desarrollar su propia interpretación. Ha viajado mucho desde entonces, con su clarinete bajo el brazo por los países del viejo continente. Hoy se encuentra radicado junto a su familia (esposa y dos hijos de 7 y 4 años) a pocos kilómetros al sur de París, en Pont-sur-Yonne, EL PUEBLO se contactó con él para conocer cómo un salteño lejos de su terruño se encuentra en medio de la pandemia global del coronavirus.

– ¿Cómo vienen sobrellevando el tema de la pandemia en Francia?

– Nosotros bien, mi señora este año se lo había tomado como sabático para dedicarse a los chicos porque nos mudamos acá en setiembre y yo sigo con mi trabajo con Yamaha.

Hace dos semanas que estoy trabajando desde casa por internet. Estamos todos saludables, donde vivimos no ha habido ningún caso de coronavirus, pero el tema se va agravando. Francia declaró oficialmente esta mañana que está en recesión, así que estamos en medio de la peor crisis económica después de 1945, y todavía no llegamos al pico de la epidemia.

– ¿Hacen cuarentena voluntaria o ahí es obligatoria?

– Es obligatoria. La persona que quiera salir de su domicilio tiene que llenar un formulario que lo baja de la página web del Ministerio del Interior o lo bajas directamente a tu celular y lo llenas por internet y se guarda en tu celular como un documento pdf. Hay cinco categorías por las cuales podés salir a la calle. Sin ese formulario te multan. Después hay diferentes ciudades en Francia, por ejemplo en Niza, el intendente declaró toque de queda hace más de una semana entre las 11 de la noche a las 6 de la mañana.

Hoy otro intendente mandó a sacar todos los bancos de las plazas públicas porque la gente iba y circulaba. Personalmente creo que las medidas acá en Francia tuvieron que haberse tomado mucho antes. Si bien hay medidas, no son las que harían que esto pare.

– ¿Cómo hacen para tener alimentos o comestibles en esa cuarentena?

– En ese documento que tenés que llenar, una de las opciones es hacer compras de necesidad. Con ese papel podés ir a hacer compras, si vas en auto, solo podés salir una vez a la semana.

– ¿Cómo mantienen a tus hijos durante la cuarentena?

– Bueno, a los chiquitos no los podés mantener tranquilos en ningún momento (risas), es una utopía. El mayor, que está en primer año de la escuela, todos los días tiene a la maestra en una página web que está dedicada a eso y le pone los ejercicios diarios que haría en el cotidiano. Es decir, desde las 8.30 a las 9 tal ejercicio. De las 9 a las 9.30 tal otra cosa. De 9.30 a 10 otra cosa y de 10 a 10.30 descanso, siguiendo con el mismo ritmo escolar. Así que nosotros y él estamos ocupados con eso todos los días, sábado y domingo no tiene escuela, los miércoles tampoco. Por suerte tenemos un jardín y ellos pueden salir, como las personas que tienen balcón. No se puede salir a la calle.

– ¿Hacen actividades familiares?

– Yo trabajo desde casa con la computadora por internet, después toco, mi señora toca también, cocinamos, miramos películas, pasamos con los gurises. Por suerte estamos pasándola muy bien porque desde ya, no estamos enfermos, por ahora vamos zafando, y por otro lado, los gurises con tantos deberes y nosotros con trabajo y siempre con cosas para hacer adentro de casa, la vamos llevando muy bien.

– O sea que dentro de las circunstancias, ¿la situación está bastante normal?

– Sí, sí. Lo otro es que tratamos de mantener ese espíritu adentro de casa, sobre que uno tiene que llevar la vida como si no ocurriera nada, lo único que uno no puede hacer es salir a la calle. Todos los días cocinamos lo que queremos, de noche nos tomamos nuestro vino, ahora estoy más tiempo en casa porque siempre volvía tarde del trabajo.

– ¿Piensa que lo que está pasando hoy nos cambie en algo?

– No tengo idea cómo se va a presentar el futuro próximo, pero que no nos cambie en algo porque hemos perdido a mucha gente, muchos seres queridos, me cuesta creer. No quiero ser pesimista, reconozco que soy un tipo muy práctico, me está dando más miedo lo que se viene después en cuestión económica que el coronavirus, te soy sincero. Hablo cinco lenguas, entonces puedo ver noticias de diferentes partes del mundo, he escuchado a economistas en estos días. Lo que se viene es muy feo y no sé si el mundo está pronto para unirse y tratar de remar todos juntos. Se ha estado alimentando tanto la individualidad y el egoísmo que las generaciones actuales es lo que conocen, entonces no creo que intenten ir hacia el sentido de comunidad y de sociedad.