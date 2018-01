Poco conocido y muy recomendable

No es habitual que desde esta página recomendemos lecturas, por eso lo de hoy es casi una excepción, más allá que al comentar diversos libros permanentemente, hay recomendaciones de modo implícito.

Es que en una época del año donde se hace bastante frecuente (aunque igualmente cada vez menos) hablar de “lectura de verano” o “lectura de vacaciones”, nos pareció que este libro que llegó a nuestras manos reúne junto a lo profundo de algunos planteos, lo informativo y lo meramente entretenido, lo que invita a una reflexión inteligente y requiere una importante concentración, con lo que puede leerse de modo muy distendido (como en una playa) y, si se quiere, olvidar rápidamente.

Muy buen libro este “Hombres y mujeres de Lorca”, del médico cardiólogo Julio Viñas. 232 páginas. Publicado por la editorial uruguaya Botella al Mar en el año 2010. Se trata de una amena narración sobre personas que conformaron el entorno del gran poeta granadino (de cuyo nacimiento se cumplirán a mediados de este 2018 nada menos que 120 años): familiares, amigos, personajes de algunas de sus obras, etc. Fotografías de personas y otras imágenes (como recortes de diarios), complementan el texto.

Vale decir además, que no falta en el análisis de Viñas la vinculación con nuestro país, por ejemplo, una página se titula “El Uruguay al que arribó Margarita Xirgú en 1937”, y comienza diciendo: “Todavía gobernaba Gabriel Terra que había dado un golpe de Estado el 31 de marzo de 1933. Si bien la etapa más represiva del régimen había sido superada era un país dividido. Los partidos políticos centrales en la vida del país estaban divididos. La prensa exclusivamente partidaria reflejaba la postura de los diversos sectores políticos…”.

Un libro que devino en otro

Al inicio del prólogo, el autor confiesa que “Originalmente este libro que se titulaba El Universo Lorca, contaba con 548 páginas y decenas de fotografías. Me llevó más de tres años escribirlo, pero al final me di cuenta que no era viable su comercialización…”. Y en otra parte dice que “los elementos generatrices de este trabajo se reducen a mi vocación por la literatura, mi admiración por Lorca, Alberti, León Felipe, Antonio Machado…,y en general por toda la literatura española del siglo XX, mi perseverancia y la gran tranquilidad de saber que lo que narro no persigue un fin comercial, sino la satisfacción de haber escrito lo que siento, lo que me gusta, sin pensar en que vaya a gustar o no. También influyó en la creación de este texto, mi gran interés por la Guerra Civil Española, gran protagonista del tema…”.

Visiones sobre Lorca

Entre los comentarios sobre Federico García Lorca recogidos en el libro, rescatamos los siguientes fragmentos:

De Luis Buñuel: “Brillante, simpático, con evidente propensión a la elegancia, la corbata impecable, la mirada oscura y brillante, Federico tenía un atractivo, un magnetismo al que nadie podía resistirse…”.

De Rafael Alberti: “¡Noche inolvidable la de nuestro primer encuentro! Había magia, duende, algo irresistible en todo Federico. ¿Cómo olvidarlo después de haberlo visto o escuchado una vez? Era, en verdad, fascinante: cantando, solo o al piano, recitando, haciendo bromas o incluso diciendo tonterías…”.

De Salvador Dalí: “La personalidad de Federico García Lorca produjo en mí una tremenda impresión. El fenómeno poético en su totalidad y en ‘carne viva’ surgió ante mí hecho carne y huesos, confuso, viscoso y sublime, vibrado como un millar de fuegos de artificio…”.

De Pablo Neruda: “¡Qué poeta! Nunca he visto reunidos como en él la gracia y el genio, el corazón alado y la cascada cristalina. Federico García Lorca era el duende derrochador, la alegría centrífuga que recogía en su seno e irradiaba como un planeta la felicidad de vivir…”.

De Vicente Aleixandre: “No hay quien pueda definirle. En Federico se veía sobre todo al poderoso encantador, disipador de tristezas, hechicero de la alegría, conjurador del gozo de la vida, dueño de las sombras, a las que él desterraba con su presencia…”.

Julio Viñas Díaz

El autor de este libro es nacido en Melo. Médico desde 1972 y cardiólogo desde 1976. La literatura fue para él una materia pendiente, de la que se interesó desde muy joven. Compuso una narración corta, no publicada y solo repartida entre gente muy allegada, “Acá cerca y hace tiempo”.

Dice la solapa del libro que nos ocupa hoy: “Errante viajero, ha estado en los cinco continentes donde ha acumulado una gran cantidad de anécdotas, por lo que piensa en el futuro escribir un libro sobre viajes”.