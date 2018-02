Entrevista a Mercedes Carbone

Mercedes Carbone, más conocida como “Dita” Carbone, es cantante profesional y pintora ocasional, además de funcionaria del Banco República, pero quizás su faceta menos conocida la desarrolle en la Asociación Civil 20 de Setiembre, donde se ha estado trabajando en nuestra ciudad en el rescate y recuerdo de la figura de José Garibaldi. Fue en ese marco que hace un par de años se recordó lo que fue la Batalla de San Antonio, cuando se cumplieron 170 años de la misma.

Este 8 de febrero la Asociación Civil 20 de Setiembre volvió a convocarse para recordar la figura de Garibaldi, por ese motivo EL PUEBLO dialogó con Carbone para conocer un poco más del trabajo que se realiza desde la asociación que ella integra y por qué se considera que la figura de Garibaldi tiene vigencia en la actualidad.

- ¿Qué es la Asociación 20 de Setiembre?

– Es una asociación civil con personería jurídica de ciudadanos uruguayos que tenemos por propósitos difundir los principios del libre-examen, el anti-dogmatismo y la tolerancia, manifestando además su oposición a toda opresión espiritual, ideológica, intelectual y política, defender la paz, la libertad, los Derechos Humanos y Ciudadanos, la Laicidad y la Libertad Absoluta de Conciencia.

Estimando que la obra de emancipación humana debe proseguirse en todos los terrenos, entendemos como aporte al progreso humano el desarrollo de una moral racional, de la búsqueda de la felicidad colectiva, de la promoción de la dignidad humana, del fomento de la justicia social y del incremento de la libertad y de la responsabilidad ciudadana.

La asociación se inspira en el “Manifiesto Humanista 2000” y el “Manifiesto 2000 por una Cultura de Paz y de No Violencia”.

- ¿Quiénes la integran?

– Ciudadanos que participamos de ella a título individual porque compartimos sus fines y trabajamos para que ellos puedan concretarse.

Es decir que toda persona que esté de acuerdo con estos postulados y se comprometa a trabajar en la sociedad y hacer el esfuerzo para que los mismos valores lleguen a todas las personas, puede ser parte de la 20 de Setiembre.

- ¿Están vinculados a algún partido político o alguna otra organización social?

– Nuestra asociación es libre de todo vínculo partidario o ideológico. Quien solicite afiliarse a la 20 de Setiembre debe firmar una carta en la que se compromete a defender los derechos humanos y la democracia, que son los principios rectores de nuestra asociación. Mantenemos una postura de independencia frente a los partidos políticos y el Estado, esto permite mantener nuestra independencia del gobierno de turno, independientemente del signo partidario que posea, ya que sus propósitos e ideales son los de jugar un rol social de difusión de sus posturas, los que tienden a la generación de conciencia acerca de la importancia de los ideales de Tolerancia, Humanismo y Librepensamiento. En ese sentido, mantenemos una posición activa de defensa de los principios republicanos, de la integración social y el laicismo.

Es por eso que nuestra asociación considera que toda vinculación con un gobierno o un partido político menoscabarían su autoridad moral al momento de tomar posiciones.

Sin embargo, sus miembros en tanto que ciudadanos, son libres de adherir o no a las formaciones políticas de su interés, sin comprometer a la asociación. De todas formas, eso tampoco nos inhibe que en temas puntuales donde haya coincidencia con los objetivos de la asociación, podamos emprender actividades conjuntas con cualquier otra institución, siempre y cuando sea en beneficio de la sociedad. De hecho, seguramente pronto habrá alguna novedad al respecto.

- ¿Por qué se llama 20 de Setiembre?

– Cada 20 de Setiembre se conmemora el Día de la Unidad Italiana y en forma simultánea el Día de la Libertad de Pensamiento en recordación de esa gesta peninsular.

El 20 de setiembre de 1870, las fuerzas de Víctor Manuel II, Cavour y José Garibaldi entraron en Roma para sellar la unidad italiana. Garibaldi, había luchado antes a favor de la república contra las fuerzas imperiales en Brasil, y también había colaborado con las fuerzas liberales que defendieron la sitiada ciudad de Montevideo entre 1843 y 1851 durante la Guerra Grande, es en este marco que se llevó a cabo la Batalla de San Antonio, a poquitos kilómetros de nuestra ciudad.

- ¿Eso es lo que los une a Garibaldi?

– Ha sido una de nuestras principales inspiraciones. Aprovechando el hecho bélico en que las tropas garibaldinas vencen en la Batalla de San Antonio, aquel 8 de febrero de 1846, al recordarse los 170 años de esa batalla aprovechamos para destacar la inmensa figura de Garibaldi, que como mencioné, no solo la tuvo en el proceso de unificación de su propio país, Italia, sino que además llegó a tierras sudamericanas para colaborar en aquellos procesos en que estaban en juego sus principios republicanos. Pero más que destacar la figura del estratega militar, preferimos poner el énfasis en el legado de su pensamiento y que obviamente reivindicamos porque va de la mano con los fines y objetivos que pregona nuestra asociación.

Fíjese que hacía tiempo que nadie hablaba de Garibaldi en Salto hasta que en el 2016 la 20 de Setiembre hizo cuatro actividades reivindicando su figura, logrando que ahora otras personas también lo recuerden. Nos parece muy buena cosa que hayamos logrado que la Dirección de Cultura de la intendencia de Salto proclamase el 2016 como el “Año Garibaldino”, además colocamos una placa el mismo día que se recordaban los 170 años de la Batalla de San Antonio -y que aún se mantiene a la vista de todos quienes pasan por el monumento a Garibaldi que está al comienzo de la avenida Armando Barbieri, en la esquina con República Italiana-, donde hasta ese momento era solamente una estatua que nadie sabía de quién era porque alguien se había robado la placa identificatoria por ser de bronce.

Hoy quien pase por ahí puede ver claramente que se trata de Garibaldi.

Luego en abril de ese año realizamos un ciclo de conferencias en el Palacio Córdoba destacando los diferentes aspectos de la personalidad de Garibaldi, con el respaldo invalorable de la Dirección de Cultura.

En el mes de julio de ese mismo año, llevamos adelante dos actividades más. La primera fue al mediodía en el Obelisco de Garibaldi que recuerda la Batalla de San Antonio, donde llegaron delegaciones de nuestra asociación de todo el país para participar del homenaje a la figura de Garibaldi, terminando todos en las instalaciones de Salto Uruguay para realizar lo que llamamos un “almuerzo republicano”.

- Eso fue hace dos años. Vi en una reciente publicación de EL PUEBLO que volvieron a reunirse hace pocos días en torno a la figura de Garibaldi.

– Es cierto, también en la fecha que se recuerda la Batalla de San Antonio, que nos recuerda el paso de Garibaldi por Salto.

- ¿Qué pasó en esa batalla?

– Hay quien sostiene, y con razón, que se trató de la mayor hazaña de Garibaldi en nuestras tierras. Recordemos que Garibaldi llega a Uruguay porque había sido proscrito de Italia donde había combatido por la libertad, también fue proscrito de Francia por la misma causa, cruzó el Atlántico, se instaló en Río Grande de Brasil pero también fue proscripto por haber cooperado con la fundación de la República. Es ahí que se viene a Uruguay, a ofrecer sus servicios a Montevideo, donde formó su recordada Legión Italiana.

Entonces Garibaldi fue enviado a Salto para proteger la plaza asediada por el ejército de Rosas al mando de Urquiza. Allí Garibaldi sostuvo un asalto durante seis horas donde los argentinos terminaron sufriendo pérdidas enormes.

Entonces Servando Gómez, uruguayo al servicio de Rosas y de Oribe, fue enviado a Salto a frenar a Garibaldi, ahí se produce la Batalla de San Antonio, donde 1.200 hombres al mando de Gómez se enfrentaron a los 300 soldados garibaldinos.

El encuentro fue sangriento, pero la valentía y furia de la Legión Italiana terminó por hacer retirar a las tropas de Gómez del campo de batalla, no sin antes dejar atrás 400 bajas.

Cualquier militar hubiese optado por una retirada honrosa del campo de batalla ante la desventaja numérica a la que se enfrentaba, pero Garibaldi nunca rehuyó una pelea, y de esta forma era fiel con su compromiso y su palabra, literalmente luchaba en defensa de sus principios republicanos, que es lo que terminamos por reivindicar de él, de quien rescatamos su republicanismo y su defensa por las libertades de las personas.

En esos tiempos se defendían arriba del caballo y con el sable en la mano.

- Eso cambió, estamos en pleno Siglo 21, ¿cómo se traslada la figura de Garibaldi a estos tiempos donde las diferencias se resuelven de manera más civilizada?

– Como dijo el presidente de nuestra asociación en una hermosa carta que nos envió por encontrarse fuera del país, homenajear hoy a Garibaldi es una empresa de una enorme importancia ética y moral, en un mundo aprisionado por los intereses estrechos y por las búsquedas ávidas de poder y riquezas, donde cunde la corrupción, el egoísmo, donde la política se desprestigia día a día y la impotencia y la desesperanza pareciera ganar a las mayorías que responden cada vez con mayor indiferencia por la cosa pública y el bien común de los ciudadanos. Recordar hoy a un personaje como Garibaldi, de definido liderazgo moral, es como un bálsamo que nos recuerda la necesidad de resistirnos y de brindar una perspectiva diferente al mundo y a la sociedad, para construir una humanidad diferente.

Hablar de Garibaldi es hablar de una expresión de libertad. Garibaldi representa ese ideal, y al mismo tiempo que defiende esos principios con su vida, lo hace para conquistar la libertad de los otros, los derechos de los demás, a los cuales él mismo respeta, encarnando en su persona y en su ejemplo el ideal republicano más auténtico, al practicar y vivir bajo esos mismos valores que el republicanismo venera. Vivió pobre, hasta miserable a veces, él y su familia. Lo dio todo con coraje y valentía a toda prueba, y nunca pidió nada para sí. Puso la causa de la libertad y de lucha contra la opresión en el centro de su vida. Esos son los valores que Garibaldi nos legó y que hoy ponemos en el centro de nuestras actividades personales y como asociación 20 de Setiembre.

Perfil de Mercedes Carbone

Es del signo de Aries. De chiquita quería ser astronauta y cantante. Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Viajar.

¿Una comida? Pastas.

¿Un libro? La conjura de los necios, de John Kennedy Toole.

¿Una película? La saga de El Señor de los Anillos.

¿Un hobby? Pintar y la música.

¿Qué música escucha? Escucho todo pero me puede el rock y el pop de los 90.

¿Qué le gusta de la gente? Me gusta la gente alegre y con energía para hacer cosas, el buen humor, la amabilidad. La gente comprometida con buenas causas, la solidaridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La indiferencia