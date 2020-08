Será el próximo martes, cuando sesione nuevamente la Liga Súper Sénior. Esta vez tendrá carácter de decisiva, para saber si en lo que resta del año puede jugarse o no el torneo y sobre qué característica se plantea. En pasados encuentros se afinaron los detalles generales y el espíritu no es otro que «salir a la cancha». No por nada, todos los equipos vienen siendo parte de la acción previa. Pero en ese martes que llegará los delegados y neutrales asumirán posición, desde el momento que el objetivo es iniciar el 23 de agosto la disputa del torneo 2020.

Para la sesión prevista se tendrá un panorama definitivo sobre la cuestión sanitaria en Salto y si cumpliendo los protocolos de prevención, todo es posible a favor de la competencia. Jugarse o no jugarse, sin más dilaciones.

EXTREMANDO EL CUIDADO

De lo que no hay dudas es que los Súper Sénior como Liga es un caso especial, desde el momento que incluye a jugadores mayores de 45 años. Por lo tanto, la necesidad de no eludir protocolos que hacen al cuidado de quienes serán protagonistas en la cancha.

El sistema de campeonato fue acordado, como asimismo lo relativo a ascensos y descensos. La suma de cuatro nuevos equipos, Ceibal, Peñarol, Racing y Fénix, mientras se ratifica la ausencia de «Verdes Regatas», el elenco concordiense con casi 20 años de asistencia en la Liga. El cierre de frontera con Argentina, imposibilita de hecho el traslado de «Verdes Regatas» a suelo salteño. Saladero es otro de los que permanecerá al margen de esta temporada 2020